Eckes-Granini Deutschland gewinnt Marktanteile und stellt sich im Vertrieb neu auf / Julia Demmer wird neue Vertriebsdirektorin Retail (FOTO)

Nieder-Olm (ots) - Julia Demmer übernimmt zum 01. Mai 2023 als

Vertriebsdirektorin Retail die Vertriebsleitung bei Eckes-Granini Deutschland

für den Bereich Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und weitere wichtige

Wachstumsfelder, wie Drogerie und E-Commerce. Sie kann auf eine langjährige

Erfahrung im Vertrieb und Category Management bei namhaften FMCG-Unternehmen

zurückblicken, u.a. Lorenz Bahlsen, Kraft Heinz und zuletzt bei Friesland

Campina Germany als Sales Direktorin D-A-CH.



Julia Demmer freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Gemeinsam mit dem gesamten

LEH-Vertriebsteam und unseren Handelspartnern werden wir die sich uns bietenden

Chancen im Markt für Fruchtsäfte und fruchthaltige Getränke aktiv ergreifen."

Die große Stärke von Eckes-Granini sieht Demmer in der Innovationskraft,

Verlässlichkeit und der Ausrichtung auf nachhaltiges Wirtschaften und

langfristige Partnerschaften des Familienunternehmens. "Als Category Thought

Leader wollen wir unseren Partnern durch eine starke Fokussierung auf die

spezifischen Markt- und Kundenanforderungen eine gezieltere und intensivere

Betreuung anbieten."





In einem herausfordernden Marktumfeld konnte Eckes-Granini Deutschland mitgezielten Produktinnovationen, wie den hohes C Super Shots und hohes CFunctional Waters , nachhaltigen Saftkonzentraten zum Selbermischen wie graniniJuice Me Up! und hohes C Bio Essence sowie kalorienarmen Produkten wie YO SirupOhne Zucker und Die Limo Ultra Leicht , in den letzten Monaten auf allenProduktlinien seine Marktanteile ausbauen und sich dabei auch neueWachstumsfelder erschließen.Die Steigerung der Kunden- und Shopperorientierung, eine Vertiefung derHandelspartnerschaften und die Weiterentwicklung ihres Teams, sind für JuliaDemmer wichtige zukünftige Arbeitsschwerpunkte. "Eckes-Granini reizt mich vorallem wegen der starken Marken, die für eine hohe Qualität stehen und ein großesVertrauen beim Konsumenten genießen", erklärt Julia Demmer."Wir freuen uns, dass wir Julia Demmer für Eckes-Granini gewinnen konnten. Mitihr haben wir eine Geschäftsleitungskollegin an Bord geholt, die neue Impulse indie Vertriebsorganisation von Eckes-Granini Deutschland einbringt. Zusammen mitden Kolleginnen und Kollegen wird sie den LEH-Vertrieb in einem herausforderndenMarktumfeld weiterentwickeln, unser Key Account und Category Management nochstärker forcieren und damit wesentlich zum Wachstum von Eckes-Graninibeitragen", so Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer von Eckes-Granini Deutschland.Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führendenMarkenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihrenTop-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheitgleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch dieSirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit über 550 Beschäftigten an denProduktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel(Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) istEckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellenWerten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert.Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen zuvermeiden und über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Darüber hinausengagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radtour mit einem eigenenTeam. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sieunter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com)(https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/) .