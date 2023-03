RBC stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,25 Euro belassen. Der Ausblick des Versorgers auf 2023 habe die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die mittelfristigen Ziele seien positiv. Allerdings gebe es auch eine Reihe von Herausforderungen./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 03:22 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2023 / 03:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 10,43EUR gehandelt.