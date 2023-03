Mit dem Ölpreis sinken auch die Spritpreise / Stärkerer Preisrückgang bei Diesel als bei Benzin / ADAC Dieselpreis muss weiter nachgeben (FOTO)

München (ots) - Nicht nur der Preis für Rohöl ist zuletzt abgerutscht, auch am

Kraftstoffmarkt hat sich in den letzten Tagen Entspannung breit gemacht. Wie die

aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, ist vor

allem der Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken: Ein Liter kostet

aktuell im Mittel 1,721 Euro und damit 3,2 Cent weniger als vor einer Woche.



Auch Benzin ist laut ADAC billiger als in der Vorwoche: Für einen Liter Super

E10 müssen die Autofahrer im Schnitt 1,762 Euro bezahlen - ein Minus von 1,9

Cent. Der Preis für Rohöl (Sorte Brent) ist binnen Wochenfrist um etwa fünf

US-Dollar zurückgegangen und hat die niedrigeren Tankstellenpreise begünstigt.