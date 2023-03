Apollo Funds kauft Univar Solutions für 8,1 Milliarden US-Dollar

Downers Grove, Illinois und New York, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Aktionäre

erhalten 36,15 US-Dollar pro Aktie in bar



Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder das "Unternehmen")

und Apollo (NYSE: APO) gaben heute bekannt, dass Fonds, die von verbundenen

Unternehmen von Apollo (die "Apollo Funds") verwaltet werden, einen endgültigen

Fusionsvertrag zum Erwerb des Unternehmens im Rahmen einer Bargeldtransaktion

abgeschlossen haben, die das Unternehmen mit einem Unternehmenswert von rund 8,1

Milliarden US-Dollar bewertet. Die Transaktion beinhaltet eine

Minderheitsbeteiligung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu

Dhabi Investment Authority ("ADIA").



Gemäß der Vereinbarung werden Aktionäre von Univar Solutions 36,15 US-Dollar in

bar je Aktie erhalten, was einem Aufschlag von 20,6 % gegenüber dem Schlusskurs

des Unternehmens vom 22. November 2022 entspricht. Der Gegenwert für den Erwerb

je Aktie entspricht außerdem einem Aufschlag von 33,6 % auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs von Univar Solutions für die 30 Handelstage

bis zum 22. November 2022.