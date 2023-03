Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der Finanzen Verlag hat die Versicherungslösung CyberClear desSpezialversicherers Hiscox als "Cyber-Versicherungsinnovation des Jahres 2023"ausgezeichnet. Im Rahmen der Verleihung der "Goldenen Bullen" evaluierte eineunabhängige Fachjury die innovativsten Produktentwicklungen im Bereich derNicht-Lebensversicherungen.Frank Pöpsel, geschäftsführender Chefredakteur des Finanzen Verlags, beschreibtdie innovative Tagespauschale innerhalb der Cyber-Betriebsunterbrechung als"zeitgemäße und kundenorientierte Lösung, die kleinere Unternehmen, welche immerstärker ins Fadenkreuz von Cyber-Kriminalität geraten, wesentlich entlastet.Wenn durch eine Cyber-Attacke eine Betriebsunterbrechung ausgelöst wird, greiftsehr kurzfristig die zuvor vereinbarte Betriebsunterbrechungs-Pauschale - unddies zusätzlich zu den ohnehin von der Versicherung abgedeckten Kosten. So mussnicht mehr aufwändig nachgewiesen werden, welcher Ertragsausfall konkretaufgrund einer Betriebsunterbrechung nach einem Cyber-Angriff entstanden ist,der häufig durch Wiederaufholeffekte nur schwer zu beziffern ist. UmfassenderSchutz, vorbildliche Assistance-Leistungen und eine sehr innovativeBetriebsunterbrechungs-Lösung - damit kann die Cyber-Versicherung von Hiscoxüberzeugen."Pauschale Betriebsunterbrechungs-Lösung fängt Unternehmen bei Cyber-AngriffenaufMit der im Oktober 2022 neu vorgestellten Lösung CyberClear mit pauschalerCyber-Betriebsunterbrechung bietet Hiscox eine innovative Cyber-Versicherunginsbesondere für Freiberufler, Dienstleister und kleinere Unternehmen an. Somitbietet sie einen Schutz vor, während und nach einer Krise. Neben einerEigenschadendeckung umfasst die Police auch die Absicherung von AnsprüchenDritter (Haftpflicht), womit sie zuverlässig bei digitalen Risiken schützt. Zudiesen zählen Szenarien wie z.B. Datenrechtsverletzung, unzulässige Zugriffe aufdas IT-System durch Hacker oder auch Bedienfehler. Der Versicherungsschutz kanndurch ein Modul um die Cyber-Betriebsunterbrechung (Cyber-BU) mit pauschalierterTagessatzentschädigung ergänzt werden, die für kleinere Unternehmen mit bis zu2,5 Millionen Euro Umsatz und bis zu 30 Tage gilt. Die Höhe derTagesentschädigung orientiert sich am Umsatz des Kunden und hinzu kommt die"Hiscox-Garantie": Sollte die Haftzeit oder die Höhe der Tagespauschale imEinzelfall nicht ausreichen, den tatsächlich entstandenen Ertragsausfallschadenabzudecken, so erstattet Hiscox den Differenzbetrag zur Regulierung gemäß