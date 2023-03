US-Anleihen wegen Börsenturbulenzen stark gesucht

NEW YORK (dpa-AFX) - Sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen sind am Mittwoch stark gefragt. Auslöser war die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Vor allem die Werte europäischer Banken, allen voran der Schweizer Großbank Credit Suisse, standen unter Druck. Der Terminkontrakt für zehnjährige US-Anleihen (T-Note-Future) stieg um 1,15 Prozent auf 115,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug deutlich auf 3,47 Prozent.

Nach einer Erholung am Dienstag trübte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zur Wochenmitte wieder erheblich ein. Marktteilnehmer verwiesen auf schlechte Nachrichten von der seit längerem in den Schlagzeilen stehenden Schweizer Großbank Credit Suisse . Der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung aus. Die Bank ist Großaktionär der Credit Suisse.