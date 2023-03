Education Cannot Wait erneuert mehrjähriges Resilience-Programm in Uganda mit katalytischer Finanzierungsinvestition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar

Kampala, Uganda, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Gesamtfinanzierung von ECW

für Uganda beläuft sich auf 75 Millionen US-Dollar. Neue Investitionen, die Save

the Children und UNHCR in Zusammenarbeit mit der Regierung Ugandas getätigt

haben, werden 122.000 Flüchtlingskinder und Kinder aus dem Aufnahmeland

erreichen. Die Finanzierungslücke in Höhe von 180 Millionen US-Dollar besteht

nach wie vor, während Partner zusammenkommen, um Afrikas größte Flüchtlingskrise

anzugehen.



Als Reaktion auf die größte Flüchtlingskrise Afrikas kündigte Education Cannot

Wait (ECW) heute eine katalytische Finanzierung in Höhe von 25 Millionen

sich jetzt auf 75 Millionen US-Dollar.