Predictmedix verwendet einen multiparametrischen Ansatz, um einzigartige und spezifische Merkmale auf der Grundlage von Gesichts- und Sprachanalysen zu identifizieren, die von KI-Algorithmen analysiert werden und zu einem unvoreingenommenen Ergebnis führen. Die Multispektralkamera erfasst Daten mit nicht sichtbaren Wellenlängen, aus denen die KI-Algorithmen Merkmale extrahieren, die mit einer Beeinträchtigung durch Alkohol und/oder Cannabis in Verbindung gebracht werden. KI ist von Natur aus selbstlernend, und die Algorithmen von Predictmedix verbessern sich, je mehr Daten erfasst und verarbeitet werden, was mit der Zeit zu größerer Genauigkeit und Geschwindigkeit führt.

Die Beeinträchtigung durch Alkohol und Cannabis ist ein ständiges Problem für die Strafverfolgungsbehörden und Hochrisikobranchen auf der ganzen Welt - und die derzeitigen Testprotokolle sind langwierig, kostspielig und belastend. Unternehmen, die Drogentests anbieten, haben es versäumt, ein Produkt zu entwickeln, das zuverlässig, schnell, kostengünstig und nicht-invasiv ist - alles in einem Produkt. Die tragbare Lösung von Predictmedix, die für Strafverfolgungsbehörden und andere mobile Hochrisikobranchen gedacht ist, geht die Probleme an, mit denen Unternehmen und Organisationen seit vielen Jahren zu kämpfen haben.

Predictmedix Inc. (CSE: PMED; OTCQB: PMEDF; FRA:3QP) will seine KI-gestützte, nicht-invasive Diagnostik in Zukunft auch in mobilen Anwendungen verfügbar machen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat Predictmedix mit der Produktion seiner mobilen Anwendung zur Erkennung von Beeinträchtigungen durch Cannabis und Alkohol begonnen. Dabei wird eine KI-gesteuerte mobile App mit einer tragbaren Multispektralbildkamera verbunden, um Beeinträchtigungen durch Alkohol und Cannabis zu erkennen. Die nicht-invasive Lösung zielt auf globale Strafverfolgungsbehörden, das Transportwesen und andere mobile Hochrisikobranchen ab.

