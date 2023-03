Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler zum 8. Mal die Nummer 1 (FOTO)

Berlin (ots) - Allianz Kundler bricht erneut Umsatzrekord



Die Allianz Versicherung David Patrick Kundler ist erneut die Nummer 1 von über

8.000 Allianz Agenturen in Deutschland. Bereits zum achten Mal konnte sich

Allianz Kundler in diesem hart umkämpften Markt behaupten und den bereits

erreichten Umsatzrekord erneut steigern. Alleine in den Segmenten

Krankenversicherung und Gewerbeversicherungen konnte eine Umsatzsteigerung um

76,6 Prozent sowie 52,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Sie

ist damit die erfolgreichste Allianz Generalvertretung in Berlin, Deutschland

und Europa.



Kundenservice und Unternehmenskultur als Erfolgsformel