--------------------------------------------------------------Klimaschutz Biokraftstoffehttps://ots.de/sbLtpY--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Mit Blick auf die heute veröffentlichte vorläufige nationaleEmissionsbilanz des Umweltbundesamtes (UBA) spricht sich der Bundesverband derdeutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) für ein Ende der Diskussion über eineweitere Einschränkung der Nutzung nachhaltiger Biokraftstoffe aus. DieCO2-Emissionen im Verkehr seien nach Angaben des UBA im vergangenen Jahr leichtgestiegen, insbesondere weil das Verkehrsaufkommen sich nach der Corona-Zeitwieder normalisiert habe. "Vor allem hat aber der politisch erzwungenegedeckelte Einsatz nachhaltiger Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse im Jahr 2022dazu beigetragen, dass die Treibhausgasemissionen im Verkehr nicht wiegesetzlich gefordert sinken, sondern stagnieren", betont Stefan Walter,Geschäftsführer des BDBe. Biokraftstoffe minderten die CO2-Emissionen im Verkehrim vergangenen Jahr um mehr als 10 Millionen Tonnen. Dabei ist die Anrechnungdes Minderungsbeitrags von Biokraftstoffen aus Agrarrohstoffen auf die sogenannte Treibhausgasminderungs-Quote Anfang des Jahres 2022 spürbar begrenztworden.Das Bundesumweltministerium fordert in einem innerhalb der Regierungskoalitionumstrittenen Gesetzentwurf kurzfristig eine weitere Begrenzung und ab 2030 sogarein Verbot der Nutzung biogener Kraftstoffe aus Anbaubiomasse, trotznachgewiesener Klimaschutzwirkung. In diesem Zusammenhang begrüßt der BDBe denjüngsten Vorstoß aus der SPD-Bundestagsfraktion, die Rolle erneuerbarerKraftstoffe bei der Erfüllung der Klimaziele im Verkehr zu stärken.Zuvor hatte sich bereits die FDP für eine Beibehaltung der geltendenBiokraftstoff-Regelungen ausgesprochen. Nach Ansicht des BDBe können dienotwendigen CO2-Minderungen im Verkehr angesichts des sich nur langsamverändernden Fahrzeugbestandes kurz- und mittelfristig am besten durchalternative emissionsarme Kraftstoffe erreicht werden.