MEDTRONIC ERHÄLT CE-KENNZEICHNUNG FÜR DAS AFFERA(TM) MAPPING- UND ABLATIONSSYSTEM ZUR BEHANDLUNG ATRIALER ARRHYTHMIEN

Dublin und Meerbusch, Deutschland, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Als erster

seiner Art vereint der Sphere-9TM Katheter die gepulste Feldablation und die

Hochfrequenzablation sowie das High Density Mapping mit einer intuitiven

Mapping- und Navigationsplattform



Medtronic (NYSE:MDT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die

CE-Kennzeichnung ( Conformité Européenne ) für das Affera(TM) Mapping- und

Ablationssystem erhalten hat, das den Sphere-9(TM) Katheter und die Affera

PrismTM-1 Mapping-Software umfasst. Zusammen schafft das Gesamtsystem ein neues

Paradigma in der Elektrophysiologie. Der Sphere-9(TM) Katheter bietet gepulste

Feldablation (PF), Hochfrequenzablation (HF), hochauflösendes Mapping (HD) bei

atrialen Tachyarrhythmien (schnellen, abnormen Herzrhythmen), und liefert

Echtzeit-Feedback mit der intuitiven Mapping- und Navigationssoftware.

Vorhofflimmern (VHF) ist die häufigste atriale Arrhythmie mit fast 60 Millionen

Betroffenen weltweit.1 Es wird damit gerechnet, dass diese Zahl bis zum Jahr

2030 um weitere 5 Millionen jährlich steigt.2 Vorhofflimmern kann zu

schwerwiegenden Komplikationen führen, unter anderem Herzinsuffizienz oder

Schlaganfall, und geht mit einem erhöhten Sterberisiko einher.3-6





In Verbindung mit dem integrierten Mapping-System erstellt der Sphere-9(TM)Katheter schnell differenzierte elektroanatomische Maps und ermöglicht demUntersucher, großflächige fokale Ablationsläsionen zu erzeugen, wahlweise mit HFoder PF, basierend auf Patienten- und prozeduralen Anforderungen. Die9-mm-Nitinol-Gitterspitze des Universalkatheters erfordert potenziell wenigerfokale Ablationsläsionen, was zu kürzeren Prozedurzeiten im Vergleich zuherkömmlichen Ablationskathetern7 mit Spülung führen könnte.i DieMapping-Software bietet eine optimierte Benutzererfahrung, indem sie verbesserteEinblicke und Feedback liefert, um die Durchführung der Prozedur zuunterstützen."Das revolutionäre Affera(TM) Mapping- und Ablationssystem in Kombination mitdem neuartigen Sphere-9(TM) Katheter bedeutet einen großen Fortschritt imBereich von HD-Mapping und fokaler Ablation", so Dr. Khaldoun Tarakji, MPH, VicePresident und Chief Medical Officer des Geschäftsbereichs Cardiac AblationSolutions, der zum kardiovaskulären Portfolio von Medtronic gehört. "DerzeitigeTechnologien erfordern den Einsatz separater HD-Mapping- und Ablationskatheter.Durch Mapping und Ablation mit dem Sphere-9(TM) Katheter ist keinKatheterwechsel erforderlich, und der Untersucher kann die Energieform, HF oder