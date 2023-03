LCN Capital gibt Übernahme eines bedeutenden portugiesischen Supermarkt-Portfolios bekannt

New York, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der Kauf von 49 Immobilien

untermauert die Position von LCN als einen der prominentesten Vermieter von

Lebensmittelgeschäften auf der Iberischen Halbinsel



LCN Capital Partners ("LCN"), ein anerkannter Marktführer im wichtigsten

Sale-Lease-Back- und Built-to-Suit-Markt, hat eine Vereinbarung über den Erwerb

von 49 Einzelhandelsimmobilien in Portugal getroffen, was ihn zu einem der

größten privaten Eigentümer von Supermarktanlagen auf der Iberischen Halbinsel

macht.





Das Portfolio wurde von Trei Real Estate GmbH übernommen, einem internationalenEntwickler und Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf, der im Bereich Wohn-und Einzelhandelsimmobilien tätig ist. Die Transaktion wurde am 31. Januar 2023abgeschlossen.Edward LaPuma , Mitbegründer und Managing Partner von LCN Capital Partners,kommentierte: "In den letzten zehn Jahren haben wir unser Sale-Lease-Back- undBuilt-to-Suit-Portfolio in ganz Europa erweitert. Wir glauben, dass diesesPortfolio eine großartige Ergänzung unseres neuesten European Fund darstellt undunsere Fähigkeit unterstreicht, mit unseren Mieterkunden, wie beispielsweisePingo Doce, zusammenzuarbeiten, um ihnen dabei behilflich zu sein, zu wachsenund ihre Ziele zu erreichen. Nach Abschluss dieser Investition wird LCN einerder größten Inhaber von privaten Lebensmittelgeschäften in Europa sein. Ichmöchte dem Team und den jeweiligen Beratern danken, die diese Transaktionabschließen konnten. Darüber hinaus möchten wir Pingo Doce als einen unsererwichtigen Mieterkunden begrüßen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mitihnen."Das erworbene Einzelhandelsimmobilienportfolio umfasst eineGesamtvermietungsfläche von rund 70.000 Quadratmetern. Von den insgesamt 49erworbenen Immobilien werden 44 Immobilien an Pingo Doce vermietet, diezweitgrößte Supermarktkette Portugals. Die übrigen Einzelhandelsimmobilien sindan die Supermarktketten Continente und Minipreço vermietet.Zusätzlich zu den gerade in Portugal erworbenen Ladenfronten hat LCN eine Reihevon hochwertigen, unternehmenskritischen, leistungsstarken und großenSupermarktportfolios erworben, darunter Mercadona in Spanien, Fortenova inKroatien, Continente in Sonae in Portugal und Auchan in Polen. LCN hat mehr als700 Millionen Euro in den Lebensmittel- und Nahrungsmitteleinzelhandel in ganzEuropa investiert."In den letzten Jahren haben wir die Erweiterung unseres Portfolios gefördertund mit großen Lebensmittelhändlern zusammengearbeitet, um sie mit unseremlangfristig orientierten Kapital zu unterstützen und ihre kritischenVermögenswerte in maßgeschneiderten Sale-Lease-Back-Transaktionen zu erwerben",