Münchner Startup smartvillage feiert 5-jähriges Jubiläum / Ein Rückblick (FOTO)

München (ots) - Das aufstrebende New-Work-Startup smartvillage feiert seinen 5.

Geburtstag! Mit seinen außergewöhnlichen Eventlocations zählt smartvillage

zweifelsohne zu den Top-Adressen für Business-Events, wie Workshops, Tagungen

und Messen in München. Mit kreativen Raumkonzepten, Community-Charakter und

einem Fokus auf unvergessliche Service-Erlebnisse hat smartvillage in der

Vergangenheit viel frischen Wind in die traditionelle Veranstaltungsbranche

gebracht. Zum Jubiläum blickt das 2018 gegründete Unternehmen auf die Höhen und

Tiefen der Vergangenheit zurück. Nach den herausfordernden Jahren der Pandemie,

ist das Anfragevolumen für Präsenzveranstaltungen im smartvillage mit voller

Kraft zurück. Eines ist unbestritten: smartvillage wird auch in Zukunft zu den

innovativsten Eventadressen in der deutschen MICE-Landschaft zählen.



Im Firmennamen steckt die Vision