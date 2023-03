Bochum (ots) - Finanzlücken der Kranken- und Pflegeversicherung waren Thema der

Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.



In ihrer Sitzung am 15. März 2023 in Bochum hat sich die Vertreterversammlung

der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS), also im Grunde das

Parlament der KBS, mit der Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung

befasst.





Bei der gesetzlichen Krankenversicherung wurde eine Finanzreform angemahnt. "Esmuss dringend eine Reform geben, um die Finanzierung der gesetzlichenKrankenversicherung (GKV) zukunftsfest aufzustellen", sagt Robert Prill,Vorsitzender der Vertreterversammlung und Versichertenvertreter. DasGKV-Finanzstabilisierungsgesetz habe die Finanzierung der GKV nur für das Jahr2023 geregelt. Eine umfassende Reform der Finanzierung der GKV seiunverzichtbar, so Prill.Auch die Pflegeversicherung benötigt dringend eine solide Finanzierung. DerFinanzierungsbedarf der sozialen Pflegeversicherung steigt aufgrund derMehrausgaben in der Pflege durch den demografischen Wandel und damit den Anstiegder Leistungsberechtigten sowie durch die Inflation. Im Jahr 2022 beträgt ihrDefizit 2,2 Milliarden Euro.Mit dem am 23. Februar 2023 vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zurUnterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und-entlastungsgesetz - PUEG) hat der Gesetzgeber nunmehr Maßnahmen zurStabilisierung der pflegerischen Versorgung aufgegriffen und sich zudem auch derFinanzierung der steigenden Ausgaben gewidmet."Die im Referentenentwurf vorgesehenen Instrumente zur Finanzierung derMehrausgaben gehen allerdings einzig zu Lasten der Beitragszahlenden. Es istvorgesehen, die Beitragssätze anzuheben. Dies kann aber nicht das einzigeInstrument sein, um die Finanzlage der Pflegeversicherung langfristig zustabilisieren. Auch der Bund muss nun Geld in die Hand nehmen. Wir sehen dieBundesregierung hier in der Pflicht", sagt Frank Vanhofen, stellvertretenderVorsitzender der Vertreterversammlung und Arbeitgebervertreter.Die Gesellschaft habe zudem den Menschen in den Pflegeberufen in der Pandemieviel Dankbarkeit entgegengebracht und es herrsche Einigkeit darüber, dass dieVerdienste in diesem Bereich anzuheben sind. Dies müsse dann auchgesellschaftlich und nicht allein von den GKV-Beitragszahlenden finanziertwerden, so Vanhofen.Die Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene, die Sozialverbändesowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtpflege haben im Februar2023 in einem Schreiben an den Bundeskanzler und den Bundesfinanzminister daraufhingewiesen, dass sie vom Bund kurzfristig Mittel für die Sicherung der