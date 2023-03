Hamburg (ots) - FREENOW, Europas Super-App für Mobilität, erweitert heute sein

Mobilitätsangebot in Stuttgart um die Fahrzeuge des Berliner

Carsharing-Anbieters MILES. Insgesamt stehen so ab sofort 150 Fahrzeuge und drei

Modelle des neuen Dienstes in der baden-württembergischen Landeshauptstadt via

FREENOW zur Verfügung. Weitere Fahrzeuge sollen folgen. Nutzerinnen und Nutzer

der App erhalten damit neben dem Angebot von SHARE NOW eine zweite Alternative

aus dem Bereich Carsharing. Die Fahrzeuge können innerhalb des Geschäftsgebiets

flexibel angemietet und abgestellt werden. Abgerechnet wird nach gefahrenen

Kilometern (0,98 EUR pro km).



MILES gehört zu den ersten Kooperationspartnern von FREENOW: Seit 2020 hat sich

die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen auf mittlerweile neun Standorte in

Deutschland ausgeweitet. Neben den Angeboten aus dem Bereich Carsharing und

Mikromobilität (E-Scooter) bietet FREENOW in Stuttgart zudem die klassischen

Ride-Hailing-Angebote aus den Bereichen Taxi und Mietwagen mit lizenzierten

Fahrern.





Carsharing in Stuttgart überdurchschnittlich erfolgreichCarsharing kann ein entscheidender Baustein für die Verkehrswende in Städtensein. Ein gemeinsam genutztes Fahrzeug wird im Durchschnitt bis zu sechsmalhäufiger genutzt als ein privates Auto. In einer reinen Shared-Mobility-Stadtwürden bereits weniger als zehn Prozent der Autos auf den Straßen ausreichen, umdie unkomplizierte Beförderung der Bürger sicherzustellen. Die Folgen wärenweniger Staus, ein deutlicher Rückgang der CO2-Emissionen und weniger Rangeleienum freie Parkplätze.Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter scheinen die Vorzüge des Carsharingsbesonders zu schätzen. Im Vergleich zu 2021 hat sich im vergangenen Jahr nichtnur die durchschnittliche Dauer einer Carsharing-Fahrt auf 17 Minuten (+3Prozent) verlängert, sondern auch die Anzahl der aktiven Nutzer überproportionalerfolgreich entwickelt: Während sich die Zahl der Carsharing-Nutzer auf FREENOWdeutschlandweit 2022 zwar mehr als verdoppelte (+168 Prozent), hat sie sich inStuttgart im gleichen Zeitraum sogar mehr als verdreifacht (+242 Prozent).Darüber hinaus unternehmen die User in der Schwabenmetropole auch nachweislichimmer mehr Touren. 2022 waren es im Vergleich zum Vorjahr etwa 36 Prozent mehrFahrten pro Nutzer, die via FREENOW gebucht wurden. Etwa 15 Prozent allervermittelten Touren aus dem New-Mobility-Angebot in Stuttgart entfalleninzwischen auf den Bereich Carsharing.Andreas Maier, General Manager FREENOW Deutschland und Österreich, sagt zumStart des neuen Angebots: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den Nutzern inStuttgart eine immer größere Auswahl an unterschiedlichen Mobilitätsformen innur einer App bieten können. FREENOW macht über die jetzige Erweiterung mitunserem langjährigen Partner MILES den Weg von A nach B noch flexibler.Stuttgart ist mit einer jungen, urbanen Zielgruppe, der wir jetzt eine weitereCarsharing-Lösung über unsere App anbieten können, ein wichtiger Markt für uns."Carsharing-Nutzung: Stuttgart-Vaihingen, Kaltental und Obertürkheim liegen vornEine besonders gute Ergänzung scheint Carsharing vor allem in den StuttgarterStadtteilen Vaihingen, Kaltental, Obertürkheim sowie rund um den Flughafen zusein. Hier haben 2022 die meisten Carsharing-Touren via FREENOW stattgefunden.Als Endstationen einer Tour sind hier vor allem die Gegenden rund um denStuttgarter Bahnhof, Hedelfingen und Obertürkheim, aber auch das 20 km entfernteBöblingen beliebt. 56 Prozent aller Carsharing-Touren, die 2022 via FREENOW inStuttgart vermittelt worden sind, fielen im Übrigen in den wöchentlichenNachmittagsbereich oder auf das Wochenende. Am längsten wurden Carsharing-Tourenmit im Schnitt 26 Minuten allerdings für den morgendlichen Arbeitsweg genutzt."Carsharing versteht sich als Teil eines vielseitigen Mobilitätsangebots.Deshalb freuen wir uns, direkt von Beginn an nicht nur über die MILES Appbuchbar zu sein, sondern den Kund:innen ebenfalls über FREENOW Zugang zu unseremCarsharing-Service geben zu können", so Oliver Mackprang, CEO von MILES,abschließend.Pressekontakt:FREENOWChristoph WeferlingPR & Communications Manager DE / ATT.: +49 (0) 171 68 33 421E.: mailto:christoph.weferling@free-now.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135702/5464257OTS: FREE NOW