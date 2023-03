Scholz bescheinigt seiner Regierung Ehrgeiz beim Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Laut Kanzler Olaf Scholz (SPD) bemüht sich die gesamte Bundesregierung um das Erreichen der deutschen Klimaziele. "Aus Sicht des Bundeskanzlers arbeitet das gesamte Kabinett und alle Minister und Ministerinnen mit Hochdruck daran, diese Ziele zu erreichen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Insbesondere um den Klimaschutz im Verkehr gibt es zwischen Grünen und FDP Verwerfungen. Auch am Mittwoch forderten führende Grüne Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Handeln auf.

Zuvor hatte das Umweltbundesamt (UBA) vorläufige Zahlen zum deutschen Treibhausgas-Ausstoß im vergangenen Jahr vorgelegt. Demnach sind die Emissionen zwar um 1,9 Prozent gesunken, die Bereiche Verkehr und Gebäude verfehlten aber ihre CO2-Sparziele. Der Bericht des UBA zeige, "dass weitere Maßnahmen nötig sind", sagte Hoffmann.