Frankfurt am Main (ots) - Jonathan Laufer und Christian Schuppner sindUnternehmensberater und die Geschäftsführer der Logical Lemon GmbH. Mit ihremCoaching helfen sie Unternehmen, die online für sich werben möchten, zu mehrKunden und mehr Sichtbarkeit auf YouTube. Erfahren Sie im Folgenden, was eineYouTube-Agentur ausmacht.YouTube ist eine der besten Möglichkeiten zur Kundengewinnung. So ermöglicht esdie Plattform, das Kaufinteresse der Zuschauer zu verstärken oder neu zuentfachen, indem sie ihre Produkte authentisch vorstellen und attraktivvermarkten. Entscheidend dabei ist, den Zuschauern eine Lösung für ihr Problemzu bieten und so das Vertrauen der Zielgruppe in sich und sein Angebot zustärken. "Wer die Sache richtig angeht, kann sich über oft tausende,zehntausende oder gar hunderttausende Klicks freuen und generiert so eine enormeReichweite", erklären Jonathan Laufer und Christian Schuppner von der LogicalLemon GmbH. Kein Wunder also, dass auch immer mehr Unternehmen von den Vorteileneines eigenen YouTube-Kanals profitieren wollen. Mit dem wachsenden Interessewächst jedoch auch die Zahl der Agenturen, die sich in den Dienst dieserUnternehmer stellen möchten. Doch leider sind nicht alle dieser Anbieter in derLage, die Erwartungen zu erfüllen. Die Unternehmensberater und Experten derBranche Jonathan Laufer und Christian Schuppner wissen genau, worauf es bei derWahl einer passenden YouTube-Agentur ankommt und haben daher im Folgendenverraten, anhand welcher drei Indizien Unternehmer es schaffen, die Spreu vom Weizen zu trennen und den für sich richtigen Anbieter auszuwählen.