Softwarespezialist Collenda firmiert zu Aryza um und erweitert Produktportfolio / Neues Büro in Düsseldorf-Seestern bezogen

Düsseldorf (ots) - Collenda, führender Anbieter für Softwarelösungen im Kredit-und Forderungsmanagement, wird seine Produkte und Lösungen zukünftig unter demNamen Aryza GmbH anbieten. Nach der Übernahme von Collenda durch die AryzaHoldings Limited im Frühjahr 2022 wird die Integration weiter fortgesetzt. Sowerden auch verschiedene Aryza-Technologielösungen für Banken und Corporates inder DACH-Region ab sofort verfügbar sein. David Korbel wird weiterhin als Leiterder Unternehmensaktivitäten das Wachstum in Deutschland, Österreich und derSchweiz vorantreiben.Mit der Akquisition hat Aryza seine Präsenz in Zentraleuropa deutlich verstärkt.Auch hiesige Kunden werden zukünftig auf eine erweiterte Produktpalettezurückgreifen können. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Bereichen OpenBanking und komplexen Automatisierungslösungen liegen. Die bestehenden Kunden imdeutschsprachigen Raum können angestammte Lösungen unverändert weiter nutzen.Aryza GmbH wird somit zum führenden Spezialisten für Softwarelösungen rund umdas digitale Management von Krediten, Zahlungsrückständen und Insolvenzen inMitteleuropa. Der Unternehmensverbund ist damit nun in UK, Irland, Nordamerika,Australien, Mauritius sowie den Regionen DACH und BENELUX aktiv. David Korbelbetont: "Durch das Zusammenführen der Produktwelten können wir auch in derDACH-Region Unternehmen und Banken noch besser als zuvor individualisierteEnd-to-End-Lösungen rund um das Forderungsmanagement über den gesamtenKreditlebenszyklus hinweg anbieten. Im Bereich der Prozessoptimierung und-automatisierung bestehen für viele Banken wie auch KMU große Potentiale. Wirfreuen uns darauf, unsere Kunden auf ihrem Digitalisierungspfad zuunterstützen."Das Unternehmen Aryza GmbH zieht außerdem zum 15. März 2023 in neueRäumlichkeiten. Damit verlässt man seine bisherige Deutschland-Zentrale inMeerbusch-Lank-Latum und wird künftig im Bürogebäude CUBUS am NiederkasselerLohweg 18 in Düsseldorf residieren.Insgesamt sind derzeit 121 Mitarbeitende inDeutschland beschäftigt.