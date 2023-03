In den vergangenen Wochen kam es in der Tech-Branche zu vielen Massenentlassungen. Nicht wenige Techs vermeldeten Gewinneinbußen. Auf Rückschläge zu achten, empfiehlt Sylvia Jablonski, Chief Investment Officer bei Defiance ETFs: "In den vergangenen Jahrzehnten waren die besten Tage an den Märkten immer während einer Rezession, einer Krise oder eines Rückschlags", zitiert sie CNBC. Ihrer Meinung nach wäre es jetzt besser für die Zeit nach 2024 zu planen, wenn mehr Sicherheit herrscht. Es sei sehr wahrscheinlich, dass man jetzt auf einem niedrigeren Niveau kaufe als später, so Jablonski weiter.

Anlegerchancen in der Krise Big-Cap-Techs back in the game? Kaufen, wenn die Kanonen donnern?

