Die kanadische First Phosphate (WKN A3DQCH / CSE PHOS) hat sehr positive Neuigkeiten erhalten. Einem Bericht der Queen’s University zufolge nämlich besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Liegenschaft Lac a l’Original, das Hauptprojekt des Unternehmens, über eine Phosphor-Lagerstätte verfügt, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) entspricht.

In dem Bericht mit dem englischen Titel „Characterization of First Phosphate’s Lac à l’Orignal Phosphate Deposit, Lac-Saint-Jean Anorthosite (LSJA) Complex, Quebec, Canada: Implications for Supplying Lithium Ferro (Iron) Phosphate (LFP) Batteries,“ kommt die Pufahl Research Group der Queen’s University zu dem Schluss, dass die Lac a l’Original-Lagerstätte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ESG-konforme, nordamerikanische Quelle von Phosphor für die LFP-Batterieindustrie darstellt.

Unter anderem kommt der Bericht auch zu dem Schluss, dass es sich bei der Lac a l’Original-Lagerstätte um eine potenziell tragfähige Quelle von Phosphor für den LFP-Batteriemarkt handeln könne, da zum Beispiel die Konzentrationen von P2O5 (Diphosphorpentoxid) und CaO (Calciumoxid) sowie das Verhältnis von CaO zu P2O5 besser seien als es für die Herstellung von Phosphorsäure – wie sie für LFP-Batterien benötigt wird – notwendig ist.

Darüber hinaus, so die Forscher weiter, deute ein geringer Gehalt an sulfidischen Gangmineralen an, dass das Umweltrisiko einer sauren Minenentwässerung minimal ist. Der niedrige Gehalt sulfidischer Minerale sowie die niedrige Konzentration schädlicher Spurenelemente würden die Lac a l’Original-Lagerstätte zu einer attraktiven, ESG-konformen Quelle in Nordamerika für die LFP-Batterieindustrie machen, heißt es weiter.

Fazit: Die Aussicht darauf, dass es sich bei Lac a l’Original potenziell um eine von vornherein ESG-Richtlinien entsprechende Lagerstätte zur Versorgung der LFP-Batterieindustrie handeln könnte, ist ein potenziell bedeutender Vorteil für First Phosphate. Er beruht vor allem darauf, dass Lac a l’Original Phosphat in vulkanischem Anorthosit-Gestein enthält, das eine der seltensten und reinsten Quellen von Phosphatmaterial für die LFP-Batterieindustrie darstellt. Damit verfügt First Phosphate auch über ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Unternehmen, die zum Beispiel darüber nachdenken, Phosphat aus Sedimentgestein herzustellen und wohl kaum ESG-konform sein werden und damit eher für die Düngemittelherstellung geeignet als für LFP-Batterien.

