Foodwaste Minimierung beim starken Versorgungsspezialisten / HOFMANNs verfolgt klare Nachhaltigkeitsziele (FOTO)

Boxberg (ots) - Der Versorgungsspezialist HOFMANNs hat den Begriff ESG fest in

seiner Unternehmensstrategie verankert. "Wir sind uns als Unternehmen unserer

gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und sind dabei, Maßnahmen umzusetzen,

welche dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren", erläutert

Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. "Daher

arbeiten wir daran, uns in allen Bereichen - Umweltschutz (Environment), soziale

Gerechtigkeit (Social) und Unternehmensführung (Corporate Governance) -

ambitionierten Zielen für die nächsten Jahre zu stellen." Eine wichtige Aufgabe

ist dabei die Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Das Unternehmen mit Sitz in

Boxberg-Schweigern will den Anteil an Lebensmittelresten innerhalb des Betriebs

weiter senken - mittels eines optimierten Planungsmanagements.



HOFMANNs hat sich klare Ziele gesteckt und Maßnahmen entwickelt, um das komplexe

Thema - Environment, Social und Corporate Governance (ESG) - innerhalb des

Unternehmens zu implementieren. Wichtige Bestandteile der ESG-Strategie für den

ökologischen Beitrag sind unter anderem die Reduzierung von CO2-Emmissionen,

Abfallvermeidung sowie eine effizientere Logistikplanung. So können Ressourcen

geschont werden. "Wir prüfen kontinuierlich, wo es Optimierungspotenziale bei

der Vermeidung von Foodwaste gibt", so Gmeiner. "Auf der Basis entwickeln wir

gemeinsam mit unseren Partnern entsprechende Konzepte für die Einrichtungen."