Dürr erhöht Dividende deutlich

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Dürr will seinen Aktionären nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr deutlich mehr Dividende zahlen. Ausgeschüttet werden sollen 70 Cent je Aktie, was einer Steigerung von 40 Prozent entspricht, wie Dürr am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mitteilte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer