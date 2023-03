Umsatzentwicklung in der Augenoptik Online, offline, oder was? (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Beim Kauf von Korrektionsbrillen ist und bleibt die

stationäre Augenoptik Bezugsquelle Nr. 1 für Verbraucher. Der Online- und

Multichannel-Markt sind nur geringfügig am Gesamtumsatz der Branche beteiligt.

Diese und weitere Entwicklungen präsentierte Thomas Heimbach, Vorsitzender des

Betriebswirtschaftlichen Ausschusses des Zentralverbandes der Augenoptiker und

Optometristen (ZVA), im Rahmen der Mitgliederversammlung des Verbandes am

vergangenen Wochenende in Weimar.



Um Zahlen über die weitere Entwicklung der Vertriebsformen ab 2020 in der

Augenoptik zu erhalten, beauftragte der ZVA die GfK (Growth from Knowledge)

damit, die Vertriebswege in der Augenoptik zu analysieren. "Der Online-Handel

ist für unsere Branche immer noch kein großer Störfaktor, vielmehr nimmt er eher

die Rolle der berühmten Mücke im Wohnzimmer ein", stellt Thomas Heimbach bereits

am Anfang seiner Präsentation in Weimar fest. Die Ergebnisse einer

kontinuierlichen Verbraucherbefragung über die vom Kunden gewählten

Vertriebswege (stationär, multichannel, online) für den Einkauf von Sehhilfen

(Brillen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen) sprechen für sich. Allgemein gilt: Nach

den gewaltigen Wachstumsraten während der Corona-Pandemie 2020 und 2021 ist der

Online-Handel im Jahr 2022 warengruppenübergreifend rückläufig. Für die

Augenoptik bedeutet das einen Rückgang von zwei Prozent für den digitalen

Handel, der mit einem Gesamtanteil von fünf Prozent ohnehin eine untergeordnete

Rolle spielt. 88 Prozent des Umsatzes mit augenoptischen Produkten werden nach

wie vor im stationären Augenoptikbetrieb generiert - bei dem Verkauf von Brillen

dominiert der stationäre Augenoptiker sogar mit 92 Prozent. Im Segment

"Sonnenbrillen" nimmt ebenfalls der Anteil des stationären Umsatzes um zwei

Prozentpunkte zu und liegt insgesamt bei einem Anteil von 67 Prozent. Im Segment

"Kontaktlinsen" verschoben sich 2022 die Umsatzanteile zum Nachteil des

stationären Verkaufs. Hier verzeichnet der Online-Handel einen Zuwachs von sechs

Prozentpunkten und prägt nun 30 Prozent des Umsatzes im Segment.