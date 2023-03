Der erste Eindruck zählt - 5 Tipps, wie die Unternehmensseite zum Eyecatcher wird und das Interesse potenzieller Kunden weckt (FOTO)

Wels / Österreich (ots) - Die durchschnittliche Verweildauer auf einer Webseite

beträgt 40 Sekunden - Zeit, die sich Unternehmen in der Praxis dennoch häufig

nicht zunutze machen. Fehlende Motivation und Einfallsreichtum bei der

Webseitengestaltung enden dann in einer Sackgasse: Die potenziellen Kunden

brechen den Besuch ab.



"Viele meiner Kunden nutzten anfänglich generische Bilder, die im schlimmsten

Fall überhaupt nichts mit der eigenen Dienstleistung zu tun hatten. Das wirkt

nicht nur langweilig, sondern lässt auch nicht darauf schließen, was das

Unternehmen anbietet", erklärt Leon Scheinecker. Er ist Online-Marketing-Profi

für KMUs und weiß, was eine interessante Webseite ausmacht. Gerne verrät er in

seinem Gastbeitrag fünf Tipps, um die Unternehmensseite zum Eyecatcher zu

machen.