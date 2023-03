Accor, zusammen mit der Trip.com Group und McKinsey, veröffentlicht ein Whitepaper über nachhaltiges Reisen in China und legt eine Reihe von Branchen- und Verbraucherempfehlungen fest

SHANGHAI, 15. März 2023 /PRNewswire/ - Accor, eine weltweit führende Hotelgruppe, hat in Zusammenarbeit mit der Trip.com Group, einem führenden globalen Reisedienstleister, und der globalen Managementberatungsfirma McKinsey & Company ein neues Whitepaper veröffentlicht, das die Umweltauswirkungen des Tourismussektors in China untersucht, die Einstellung chinesischer Reisender zur Nachhaltigkeit analysiert und letztendlich Maßnahmen aufzeigt, die wichtige Interessengruppen im chinesischen Tourismussektor ergreifen müssen, um nachhaltiges Reisen zu fördern. Die wegweisende Umfrage identifiziert eine Reihe von nachhaltigen Veränderungen, die von alltäglich bis systematisch umgesetzt werden sollten, um das Reisen und die Gastfreundschaft von morgen zu unterstützen, mit dem Ziel, ein informatives Referenzwerkzeug für Veränderungen in der Branche zu werden. Der Bericht mit dem Titel „Der Weg zu umweltfreundlichen Reisen in China" schlägt vor, dass Chinas Tourismussektor durch eine Reihe gemeinsamer Maßnahmen in der gesamten Wertschöpfungskette der Branche, vom Gast bis zu den großen globalen Anbietern, in eine nachhaltigere Zukunft gehen könnte.