Arbeitgebermarke für Pflegedienste? - Pflegekraft.de weiß, welche Vorteile eine digitale Präsenz mit sich bringt (FOTO)

Bielefeld (ots) - Michael Moskal ist der Geschäftsführer von Pflegekraft.de,

einer Recruiting-Agentur, die auf die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter in

der Pflegebranche spezialisiert ist. Erfahren Sie hier, welche Vorteile eine

digitale Präsenz mit entsprechend etablierter Arbeitgebermarke für Pflegedienste

mit sich bringt.



Die Pflegebranche ist besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen - und das

in Pflegeheimen, Kliniken und in der ambulanten Pflege gleichermaßen. Das

fehlende qualifizierte Personal brachte schon zahlreiche Einrichtungen an ihre

Grenzen. "Einer der Hauptgründe für den Personalmangel in vielen Pflegebetrieben

ist die falsche Herangehensweise im Recruiting", weiß auch Michael Moskal. Als

Geschäftsführer der auf die Pflegebranche spezialisierten Recruiting-Agentur

Pflegekraft.de weiß er um die Herausforderungen der Branche. Er weiß jedoch

auch, wie ihnen entsprechende Unternehmen begegnen müssen, um dem

Fachkräftemangel den Kampf anzusagen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch

die digitale Präsenz, die vielen Betrieben trotz voranschreitender

Digitalisierung nach wie vor fehlt. Doch gerade die Onlinepräsenz, insbesondere

auf Social Media, kann für Unternehmen den entscheidenden Unterschied in Sachen

Personalausstattung machen. Weshalb Unternehmen der Pflegebranche viel mehr auf

digitale Präsenz setzen sollten, hat der Experte daher im Folgenden verraten.