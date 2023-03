Bankenkrise, Zinserhöhungen, was gilt es für Anleger zu beachten?

Der Aktienmarkt war in letzter Zeit sehr turbulent, um es vorsichtig auszudrücken. Die Märkte verarbeiten immer noch die Auswirkungen und mögliche Ansteckungsgefahren durch die Zusammenbrüche einiger US-Banken am vergangenen Wochenende. Die Zusammenbrüche der Silvergate Bank, Signature Bank und des Startup-Finanzierers SVB Financial sind eklatante Beispiele dafür, wie extrem niedrige Zinssätze eine Fehlallokation von Kapital in unrentable Unternehmen und eine Flut von heißem Geld auslösen, das keine sinnvollen Einsatzmöglichkeiten findet. Wenn der Geldhahn dann wieder zugedreht wird, merken die hoffnungslosen Kandidaten, dass sie nie zum Fliegen bestimmt waren und sie gehen unter wie Ikarus im Meer. Stark steigende Zinsen führen zu einem Austrocknen der überschüssigen Liquidität, weshalb einige Geldhäuser in Schieflage geraten und zu einer Gefahr für das gesamte Bankensystem werden. Bisher scheinen die Großen allerdings nicht betroffen zu sein, jedoch sollte das Risiko nicht unterschätzt werden. Anleger und Trader sollten jedoch bedenken, dass sich der März in den letzten Jahren zu einem Monat der Wendepunkte an den Märkten entwickelt hat. Dies bedeutet, dass wichtige Wendepunkte, bullisch wie baerisch an den Märkten ausbildeten.

Früher hielt sich an der Börse die Weisheit, dass der März wie ein Bulle daherkommt und sich wie ein Bär verabschiedet. Anders gesagt bedeutet dies, dass der Monat stark beginnt und schwach endet. Allerdings sind nicht nur kurzfristige Trends davon betroffen, sondern auch größere langfristige Trendumkehrungen sind gemeint, die enorme Bewegungen hervorbrachten.