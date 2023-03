CHISINAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Als Nachbar der von Russland überfallenen Ukraine sieht sich auch die völlig verarmte Ex-Sowjetrepublik Moldau zunehmend im Visier von Moskaus Großmachtstreben. Der Kreml will nach Recherchen eines internationalen Investigativ-Netzwerks den Westkurs des in die EU strebenden Landes stoppen und seinen Einfluss in dem Nachbarland von EU-Mitglied Rumänien ausbauen. Zwar äußert sich Moskau nicht zu solchen Plänen und wies unlängst Vorwürfe der Regierung in Chisinau zurück, einen Umsturz in dem Land zu planen. Trotzdem sind Russlands Interessen in dem Agrarland kein Geheimnis.

Ein Strategiepapier des Kremls soll detaillierte Etappen aufzeigen, wie Moskau es wieder an seine Seite ziehen wolle, berichteten am Mittwoch unter anderem das russische Projekt Dossier.Center des Kremlgegners Michail Chodorkowski, das moldauische Enthüllungsnetzwerk Rise, die "Süddeutsche Zeitung", der Westdeutsche und der Norddeutsche Rundfunk (WDR und NDR). So sollen etwa in vielen Bereichen des Landes der russische Inlandsgeheimdienst FSB und andere Nachrichtendienste Moskaus aktiv sein.