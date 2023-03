Serviers Phase-3-INDIGO-Studie zur Untersuchung von Vorasidenib bei IDH-mutierten Gliomen niedrigen Grades erreicht primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens (PFS), sekundären Endpunkt der Zeit bis zur nächsten Intervention (TTNI)

PARIS und BOSTON, 15. März 2023 /PRNewswire/ -- Servier, ein weltweit tätiger Pharmakonzern, gab heute bekannt, dass die Phase-3-INDIGO-Studie, in der Vorasidenib als Monotherapie bei Patienten mit residualem oder rezidivierendem IDH-mutiertem niedriggradigem Gliom untersucht wird, ihren primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens (PFS) und den wichtigen sekundären Endpunkt der Zeit bis zur nächsten Intervention (TTNI) erreicht hat. Die Ergebnisse der vordefinierten Zwischenanalyse waren sowohl statistisch als auch klinisch bedeutsam.

Vorasidenib erhält beschleunigten Zulassungsstatus durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA – US-amerikanische Arzneimittelbehörde)

Endpunkte in einer vordefinierten Zwischenanalyse erreicht

Klinisch bedeutsames Erreichen der primären und sekundären Endpunkte ist erster großer Fortschritt in der Behandlung von Gliomen niedrigen Grades seit mehr als 20 Jahren

„Der therapeutische Fortschritt im Bereich der niegridgradigen Gliome stagniert seit Jahrzehnten. Die Ergebnisse der Phase-3-INDIGO-Studie, in der sowohl der primäre Endpunkt des progressionsfreien Überlebens als auch der wichtige sekundäre Endpunkt der Zeit bis zur nächsten Intervention erreicht wurden, ermöglichen, das Behandlungsmodell für Patienten mit IDH-mutiertem niedriggradigem Gliom zu verändern, indem möglicherweise die erste zielgerichtete Therapie bereitgestellt wird", so Dr. Susan Pandya, stellvertretende Leiterin für Klinische Entwicklung und Leiterin des Bereichs Cancer Metabolism Global Development Oncology & Immuno-Oncology (Krebsstoffwechsel, Globale Entwicklung Onkologie und Immuno-Onkologie), Servier. „Wir sind den Patienten, Pflegekräften, Forschern und Studienteams, die diese bemerkenswerte Leistung durch ihre Teilnahme an der klinischen INDIGO-Studie ermöglicht haben, zu großem Dank verpflichtet."

Die Zwischenanalyse, die im Entwurf der INDIGO-Studie vorgegeben war, zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung sowohl des progressionsfreien Überlebens als auch der Zeit bis zur nächsten Intervention bei den Patienten, die randomisiert mit Vorasidenib-Monotherapie behandelt wurden, im Vergleich zu den Patienten, die ein Placebo erhielten. Die an der INDIGO-Studie teilnehmenden Patienten hatten ein residuales oder rezidivierendes Oligodendrogliom oder Astrozytom 2. Grades mit einer IDH-1- oder IDH-2-Mutation und waren vor der Aufnahme in die Studie als einzige Behandlung ihres Glioms einer Operation unterzogen worden. Das Sicherheitsprofil von Vorasidenib in der Monotherapie entsprach den zuvor veröffentlichten Daten.