Für Platin lief es in den letzten Handelstagen zunächst recht gut. Das Edelmetall ließ sich von der positiven Stimmung im Sektor anstecken und leitete eine veritable Erholung ein. Diese nahm jedoch ein jähes Ende, just in dem Moment, in dem es „spannend“ wurde.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 15.02. drohte Platin noch, in Richtung 900 US-Dollar abzutauchen. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Edelmetallsektor wird derzeit von einer massiven Korrektur dominiert. Platin hat die Preisschwäche nicht exklusive. Gold, Silber und Palladium „leiden“ ebenfalls unter der aktuellen Gemengelage, die von einem immer robusteren US-Dollar bestimmt wird. Aktuell läuft Platin aktuell auf den wichtigen Preisbereich 910 US-Dollar / 900 US-Dollar zu. Die große Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes. Sollte es zum Bruch der 900er Marke kommen, würde sich dem Edelmetall weiteres Abwärtspotential in Richtung 850 US-Dollar eröffnen. Auch ein „Durchmarsch“ in Richtung 820 US-Dollar (markantes Tief von Anfang September) wäre nicht auszuschließen.“

In der Folgezeit stand der Unterstützungsbereich um 910 US-Dollar / 900 US-Dollar unter immensen Druck. Platin konnte jedoch einen Bruch verhindern. Letztendlich legte der kleine Doppelboden im Bereich von 910 US-Dollar aus charttechnischer Sicht den Grundstein für die jüngste Erholung. In deren Verlauf erreichte das Edelmetall den Preisbereich von 1.000 US-Dollar.

Ein erster Versuch, die 1.000 US-Dollar zu überwinden, endete abrupt. Gewinnmitnahmen vereitelten ein Vorankommen. Mit dem Preisbereich von 950 US-Dollar (unter anderem verläuft hier auch die 200-Tage-Linie) steht mitterlweile eine erste relevante Unterstützung im Fokus. Sollte es für Platin darunter gehen, würde sich erneut die Tür in Richtung 910 US-Dollar / 900 US-Dollar öffnen. Bei einem Rücksetzer unter die 900 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Sollte es doch noch zum Ausbruch über die 1.000 US-Dollar kommen, würde sich dem Edelmetall weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1.050 US-Dollar / 1.100 US-Dollar eröffnen.