Estlands Präsident dankt Deutschland für Unterstützung

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Staatspräsident Alar Karis hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die herausgehobene Rolle Deutschlands für die Sicherheit Europas betont. "Die Bedeutung Deutschlands für die europäische Sicherheit kann nicht überschätzt werden. Deutschland spielt die zentrale Rolle in der kollektiven Verteidigung der Nato, auf dem Schlachtfeld und bei allen Entscheidungen", sagte er nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in Tallinn. "Ohne Deutschland gibt es keine funktionierende Nato und keine verstärkte Verteidigungspolitik der Europäischen Union."

Karis lobte die Bundesregierung für die von ihr im Februar 2022 ausgerufene Zeitenwende und die Waffenlieferungen an die Ukraine. Estland begrüße "uneingeschränkt" die Schritte Deutschlands, sagte der Staatschef des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes. Die Bundesrepublik habe "ganz viel" für die Sicherheit der Region beitragen und geleistet.

Gleichzeitig gebe es nie zu viel Unterstützung. "Die Entschlossenheit und der Mut Deutschlands, die europäische Entwicklung voranzutreiben und zu lenken und der starke Wille zur kollektiven Verteidigung sind Grundlagen, auf denen der Frieden in Europa beibehalten werden kann", sagte Karis.

Steinmeier versicherte ihm: "Deutschland steht zu seiner Verantwortung in der Nato und in Europa. Und darauf können sich unsere Verbündeten, darauf kann sich auch Estland verlassen." Der Bundespräsident wies darauf hin, dass Deutschland finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch militärisch inzwischen der größte Unterstützer der Ukraine auf dem europäischen Kontinent sei. Zusammen mit Großbritannien sei Deutschland der größte europäische Truppensteller im Baltikum. "Gemeinsam schützen wir Estland, die baltischen Staaten und alle Staaten längs der Ostflanke der Nato."/sk/DP/nas