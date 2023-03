Gold haussiert in diesen Tagen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage wird der sichere Hafen (auf)gesucht. Die Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage tritt nun in eine eminent wichtige Phase ein.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Gold überschrieben wir am 04.03. mit „„Nur“ eine Erholung?“. Darin hieß es unter anderem „[…] Bricht man die aktuelle Goldpreisentwicklung auf die aktuellen charttechnischen Aspekte herunter, dann muss man den bisherigen Anstieg des Goldpreises als Erholung einordnen. Spannend wird es allerdings, sollte es Gold in den kommenden Tagen gelingen, den Widerstand bei 1.870 US-Dollar zurückzuerobern. In diesem Fall würde das Thema potentielle Trendwende Form annehmen. Vor diesem Hintergrund wäre ein Comeback des Goldpreises oberhalb von 1.900 US-Dollar ein weiterer Meilenstein. Auf der Unterseite hat der Preisbereich um 1.820 US-Dollar / 1.800 US-Dollar zentrale Bedeutung.“

Gold profitiert in diesen Tagen von den schwächelnden Aktienmärkten und der allgemeinen Verunsicherung. Das Edelmetall konnte seine bereits Anfang März zu beobachtende Erholung weiter vorantreiben. Den ersten Meilenstein erreichte Gold mit der Rückeroberung der 1.870 US-Dollar. Das Erholungsszenario gewann dadurch an Relevanz.

Aktuell läuft der Versuch, das Cluster 1.900 US-Dollar / 1.920 US-Dollar in Richtung 1.950 US-Dollar aufzulösen. Im Bereich um 1.950 US-Dollar endete der letzte Aufwärtsimpuls. Eine Bewegung über die 1.950 US-Dollar hinweg würde die Karten auf der Oberseite neu mischen und Gold womöglich die Tür in Richtung 2.000 US-Dollar öffnen.

Kurzum. Gold weist aktuell veritables Aufwärtsmomentum auf. Gelingt es dem Edelmetall nun auch noch, die 1.950 US-Dollar zu knacken, wäre der Weg in Richtung 2.000 US-Dollar frei. Um den Druck auf der Oberseite weiter aufrecht zu halten, sollten etwaige Rücksetzer auf 1.870 US-Dollar begrenzt bleiben.