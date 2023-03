eDreams ODIGEOs Prime-Abonnement expandiert nach Kanada und überschreitet den Meilenstein von 4 Millionen Mitgliedern (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Die Einführung folgt auf ein starkes Wachstum der Abonnentenbasis. Allein im

letzten Jahr wuchs Prime um 81 % und gewann 1,8 Millionen neue Abonnent:innen

hinzu.

- Die weltweite Mitgliederzahl liegt nun bei 4,2 Millionen.- Prime ist nun in

den wichtigsten englischsprachigen Reisemärkten verfügbar: Großbritannien,USA,

Kanada und Australien.

- Die Attraktivität von Abonnementdiensten wird durch Untersuchungen belegt: 90

% der Befragten haben ihre Ausgaben für Abonnements im letzten Jahr erhöht

oder beibehalten.

- Reisen ist die Produktkategorie, in der die Wahrscheinlichkeit am größten ist,

dass die Ausgabenfür Abonnements von bestehenden und neuen Kund:innen im

kommenden Jahr steigen werden.



eDreams ODIGEO (http://www.edreamsodigeo.com) , eines der größten

Online-Reiseunternehmen der Welt und eines der größten E-Commerce-Unternehmen

Europas, hat seinen bahnbrechenden Prime-Abonnement-Reiseservice in Kanada

eingeführt. Dies ist der zweite Start in Nordamerika nach der kürzlichen

Einführung von Prime (http://www.edreams.com/prime) in den USA.