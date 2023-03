Nachdem Baker Hughes im März 2022 seinen vorläufigen Höhepunkt nach einer vorausgegangenen steilen Kursrallye um 38,78 US-Dollar etabliert hatte, folgte ein genauso schneller Rückzug der Notierungen bis September 2022 auf 20,42 US-Dollar. Zwar konnte anschließend eine Erholungsbewegung zurück an 33,12 US-Dollar bis Mitte Februar vollzogen werden, allerdings purzeln die Kurse schon wieder massiv, was unter anderem den deutlich gefallenen Rohölpreisen zuzuschreiben ist. Geht die Verlustserie weiter, dürften ganz rasch die zahlreichen im Herbst gerissenen Kurslücken in den Fokus der Marktteilnehmer geraten.

Schlusskurse unterhalb von 27,07 US-Dollar würden auf weitere Abschläge hindeuten, zunächst auf 25,97 US-Dollar und dann schließlich an die zuletzt gerissene Kurslücke zwischen 24,53 und 25,12 US-Dollar. Entsprechend könnte man hiervon durch ein Short-Investment profitieren, sollte sich die Verlustserie in dieser Form weiter fortsetzen. Deutliche Entspannung dürfte bei Baker Hughes dagegen erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 28,94 US-Dollar aufkommen. In diesem Szenario könnten dann Kursgewinne an 30,00 US-Dollar auf Anleger zukommen.

Baker Hughes Comp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: