Wundbehandlung mit Kaltplasma kurz vor der Kassenzulassung (FOTO)

Pinneberg (ots) - Neues schmerzloses Verfahren nimmt letzte Hürde auf dem Weg

zur Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen. Seit knapp zwei

Jahren läuft das Bewertungsverfahren beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur

Behandlung chronischer Wunden mit kaltem Plasma. Nun hat der G-BA in seinem

Plenum beschlossen, eine Erprobungsstudie für die Kaltplasmatherapie bei

chronischen Wunden durchzuführen zur Kassenzulassung. Damit ist die letzte Hürde

auf dem Weg zur Kostenerstattung der Wundbehandlung mit Kaltplasma genommen, von

der allein in Deutschland rund 4 Millionen Menschen profitieren könnten.



Damit in Deutschland eine Gesundheitsleistung bei den gesetzlichen Krankenkassen

erstattungsfähig wird, muss der Gemeinsame Bundesausschuss zunächst ein

Bewertungsverfahren durchführen und den medizinischen und wirtschaftlichen

Nutzen der Therapie bewerten. Seit knapp zwei Jahren treibt die terraplasma

medical GmbH gemeinsam mit Marktbegleitern und führenden Wundexperten beim G-BA

den Prozess zur Kostenerstattung der Kaltplasmatherapie voran. Der Beschluss zur

Durchführung der Erprobungsstudie stellt den wichtigsten Meilenstein dar.