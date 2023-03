Frankfurt am Main (ots) - Überzogene Bonuszahlungen, systematisch hochgetrieben

durch das Umetikettieren von Nachhaltigkeitsfonds, haben den

Greenwashing-Skandal bei der Fondsgesellschaft DWS maßgeblich begünstigt. Auch

das überarbeitete Vergütungssystem für das Topmanagement ist Grünfärberei, wie

eine neue Greenpeace-Analyse belegt: Auf höchster Entscheidungsebene fehlen nach

wie vor Anreize für ernsthaften Klimaschutz. Diese Missstände folgert Greenpeace

aus den jüngsten DWS-Vergütungsberichten 2020 und 2021 ( Zur Recherche

(http://bit.ly/3ZJMuTI) ) Das Ergebnis ist besonders brisant angesichts der

laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf: irreführende

Bewerbung von Nachhaltigkeitsfonds durch die DWS. "Unsere Analyse zeigt

eindeutig: Der ehemalige DWS-Chef Asoka Wöhrmann profitierte mit hohen Boni

persönlich von der Verbrauchertäuschung bei nachhaltigen Investmentfonds", sagt

Greenpeace-Finanzexperte Mauricio Vargas. "Die Deutsche Bank als Eigentümerin

muss dem Greenwashing-Betrug des DWS-Topmanagements endlich einen Riegel

vorschieben."



Zahnlose Nachhaltigkeitsziele und Absurditäten im Vergütungssystem der DWS





Die neue Greenpeace-Recherche zeigt, dass nach Bekanntwerden des DWS-Skandals imJahr 2020 das Greenwashing in veränderter Form systematisch weiterlief. "Die DWShat lediglich ein Übel durch ein anderes ersetzt", sagt Vargas. "Statt dasTop-Management auf wirksame Nachhaltigkeitsziele etwa zum Klimaschutz zuverpflichten, setzt das neue Vergütungssystem für den DWS-Chef nun aufPseudo-Nachhaltigkeitsziele." So werden beispielsweise auch Pflanz- undMüllsammelaktionen der Mitarbeitenden auf den Bonus des CEO angerechnet. AusNachhaltigkeitssicht besonders gravierend ist jedoch, dass sich die DWS beimKlimaschutz auf die in ihrem Fall belanglose Verringerung ihres hauseigenenCO2-Fußabdrucks konzentriert. Die sogenannten "finanzierten Emissionen"hingegen, die im Zusammenhang mit ihren Investitionen stehen und 99 Prozent desgesamten CO2-Fußabdrucks ausmachen, bleiben außen vor.Daneben wirft die Höhe der DWS-Chefvergütung selbst kritische Fragen auf. LautDeutschem Corporate Governance Kodex (GCGK) muss für eine nachhaltige Vergütungdas Prinzip der Verhältnismäßigkeit gelten. Der amtierende DWS-Chef Stefan Hoopskassiert jedoch mit einer Verantwortung für knapp 3.000 Angestellte so viel wieder Allianz-Vorstandsvorsitzende, Deutschlands größtem Finanzkonzern mit über155.000 Mitarbeitenden. Damit verdient Hoops mehr als die meistenDAX-Konzernchefs - und an einem Tag etwa das halbe Jahresgehalt einerPflegekraft. "Gemessen an der Größe des Unternehmens und der damit verbundenenVerantwortung ist der DWS-Chef der mit Abstand höchstbezahlte Manager inDeutschland", so Vargas. "Seine Boni müssen dringend an glaubwürdigeNachhaltigkeitsziele gekoppelt werden."Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Dr. Mauricio Vargas, Tel.0151-11765567 und mvargas@greenpeace.org, oder Pressesprecherin MichelleBayona, Tel. 0171-8780830 und mbayona@greenpeace.org. Zur DWS-Gehaltsrecherche:http://bit.ly/3ZJMuTI. Greenpeace hat der Deutsche-Bank-Tochter bereits 2022 inmehreren Fällen Greenwashing nachgewiesen, siehe https://act.gp/3F0mGv8.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6343/5464552OTS: Greenpeace e.V.