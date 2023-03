FE Battery Metals erwirbt Georgia Lake-Lithiumschürfrechte im Nordwesten von Ontario

Das Konzessionsgebiet umfasst etwa 15.000 ha in einem produktiven Lithiumexplorationsgebiet mit mehreren Junior-Bergbauunternehmen, einschließlich Rock Tech Lithium, das über eine etablierte Lithiumressource verfügt und eine vorläufige Machbarkeitsstudie durchgeführt hat. Das Konzessionsgebiet Trix ist über eine Straße zugänglich und befindet sich 4 km südlich der Lithiumlagerstätte MNW von Rock Tech Lithium.

Im Herbst 2022 wurden in der Schürfrechteregion Probennahmen für eine Kaufprüfung durchgeführt, wobei mehrere Proben über 1,0 % Lithiumoxid (Li2O) mit einem Höchstwert von 5,48 % Li2O ergaben. Das Unternehmen beabsichtigt, umfassende Oberflächenprobennahmen und andere Explorationsarbeiten durchzuführen, um die Quelle der hochgradigen Lithiumvorkommen zu finden.

In der Vergangenheit entdeckten Geologen des Ontario Geological Survey (OGS) in einem Bach im Lithiumkonzessionsgebiet Trix einen 10 t schweren Spodumenpegmatit-Felsblock zusammen mit kleinen spodumenhaltigen Fragmenten. Glazialgeologen ermittelten die potenzielle Richtung und Verdrängung der Quelle als 2 km vom Felsbrocken entfernt.

Die spodumenhaltigen Pegmatite des Gebiets Georgia Lake wurden erstmals im Jahr 1955 entdeckt. Nach der ersten Entdeckung wurden zahlreiche Schürfrechte abgesteckt und in weiterer Folge zusätzliche Lithiumlagerstätten lokalisiert. Obwohl auch in den darauffolgenden Jahrzehnten einige Arbeiten durchgeführt wurden, wurden die meisten historischen Explorationen in den Jahren 1955 bis 1958 durchgeführt. Die jüngsten Fortschritte auf dem Elektrofahrzeugmarkt haben das Gebiet Georgia Lake jedoch zu einer äußerst aktiven Explorationsregion gemacht.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens kann das Unternehmen durch die Zahlung von 200.000 $ in bar, die Ausgabe von 2.500.000 Aktien und die Durchführung von Explorationsarbeiten im Wert von 750.000 $ innerhalb von drei Jahren eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben. Nach dem Beginn der kommerziellen Produktion in diesen Schürfrechten ist eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,0 % für das Konzessionsgebiet zu entrichten.