FRX Innovations Inc. meldet Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung

VANCOUVER, British Columbia, 15. März 2023 / IRW-Press / – FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A.F) (OTC QB: FRXIF) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Flammschutzlösungen, freut sich, den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Platzierung“) von 13.091.000 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Einheit bekannt zu geben. Damit wurde ein Bruttoerlös von insgesamt 3.927.300 Dollar erzielt, wovon 22.500 Dollar von Pro-Groups gemäß der Definition der TSX Venture Exchange gezeichnet wurden. Die erste Tranche in Höhe von 1.335.000 Dollar wurde am 27. Februar 2023 abgeschlossen, und diese letzte Tranche, die nun vollständig gezeichnet ist, wird voraussichtlich am oder um den 16. März 2023 abgeschlossen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Einheitsaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zu einem beliebigen Zeitpunkt bis spätestens zum 36-monatigen Jahrestages des Abschlussdatums zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 Dollar.

Im Zusammenhang mit der Platzierung wurden Provisionen in Höhe von insgesamt 110.592 Dollar und 368.640 Warrants gezahlt. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung begeben werden, sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 28. Juni 2023 für die erste bzw. am 17. Juli 2023 für die zweite Tranche abläuft.

Marc Lebel, CEO von FRX, erklärt: „Die 2022 in der EU und in den USA verabschiedeten Gesetze, die die Verwendung giftiger Flammschutzmittel in Gehäusen für elektronische Bildschirme verbieten, sowie die jüngste Entscheidung von 3M, sein PFAS-Geschäft einzustellen, und die Entscheidung der Europäischen Chemikalienagentur, sowohl Melamin als auch ein volumenstarkes bromiertes Flammschutzmittel in die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC) aufzunehmen, geben FRX erheblichen Rückenwind. Wir werden zunehmend als führender Anbieter im Rahmen der grünen Revolution anerkannt, die derzeit den Übergang zu nachhaltigen Lösungen wie Nofia von FRX beschleunigt, wobei die neuen Vorschriften die Annahme insbesondere in den nächsten 6 bis 36 Monaten vorantreiben werden. Mit dem Abschluss dieser Platzierung enden unsere jüngsten Bemühungen zur Mittelbeschaffung, die seit Dezember 2022 insgesamt 5,53 Millionen Dollar in die Kasse von FRX gespült haben. FRX befindet sich an einem spannenden Wendepunkt in seinem Wachstumskurs und die hochkarätigen Aktionäre, die wir während dieser Bemühungen für FRX gewinnen konnten, stimmen uns besonders zuversichtlich. Die eingeworbenen Mittel werden als Working Capital verwendet, das zur Finanzierung des kommenden Wachstums erforderlich sein wird. FRX Innovations stehen aufregende Zeiten bevor.“