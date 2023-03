Nofia von FRX Innovations wird von einem großen chinesischen Originalgerätehersteller (OEM) im Automobilbereich und einer internationalen Automarke eingeführt

„Nofia erfüllt die strengsten Anforderungen an Schaumstoffe für den Fahrzeuginnenraum“

15. März 2023 – BOSTON, MA / IRW-Press / - FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A.F) (OTC QB: FRXIF) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Flammschutzlösungen, freut sich bekannt zu geben, dass sein Kunde Chiao Fu Enterprise Co., Ltd. („Chiaofu“) vor Kurzem eine neue Polyurethanschaum-Anwendung auf Nofia-Basis bei einem der größten chinesischen Automobil-Originalgerätehersteller (OEM) und einem Besitzer großer Automarken außerhalb Chinas eingeführt hat. Dies ist nun der zweite große OEM, der Polyurethanschaum auf Nofia-Basis für den Innenraum von Fahrzeugen verwendet, nachdem bereits ein deutscher Automobil-OEM für Luxusfahrzeuge NOFIA erfolgreich einsetzt.

„Der Bedarf an hochwertigeren, geruchsärmeren, TVOC-armen, halogenfreien, feuerhemmenden Schaumstoffen wird sich auf immer mehr Marken und andere Regionen ausweiten. FRX ist gut positioniert, um von dieser Entwicklung im Rahmen des mehr als 100 Millionen Dollar schweren Markts für Flammschutzmittel, die in Weichschaumstoffen für die Automobilindustrie verwendet werden, zu profitieren.“ - Marc Lebel, President und CEO von FRX Innovations

„Chiaofu ist ein wichtiger Kunde und Partner von FRX im chinesischen Sektor für Polyurethanschaum für die Automobilindustrie“, so Marc Lebel, Chief Executive Officer von FRX Innovations, „Die chinesischen Anforderungen für Fahrzeuginnenräume gehören zu den strengsten der Welt. Der verwendete Schaumstoff muss die Flammschutznormen erfüllen sowie einen außergewöhnlich geringen Geruch, einen niedrigen Gehalt an flüchtigen organischen Stoffen (TVOC) und eine hervorragende Fogging-Beständigkeit aufweisen – und unsere Nofia-Flammschutzmittel tragen dazu bei, diese strengen kommerziellen Anforderungen auf wirtschaftlich wettbewerbsfähige Weise zu übertreffen.“

Herkömmliche Flammschutzmittel für die Innenausstattung von Kraftfahrzeugen werden den strengen chinesischen Anforderungen an Geruch und TVOC in Verbindung mit den europäischen TVOC-Anforderungen wie VDA 278 oft nicht gerecht. Die Nofia-Flammschutzmittel sind sowohl polymer als auch halogenfrei und können all diese Anforderungen erfüllen, wobei sie gleichzeitig einen Schaum mit geringem Scorch-Wert erzeugen.