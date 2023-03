Herr Kröll, wie ist derzeit das Marktumfeld für Filtertechnologie?

Andreas Kröll: Filtertechnologie ist natürlich ein sehr großer Markt, insbesondere die Membrantechnik. Was das Marktvolumen betrifft: Es gibt Schätzungen, die von 10 Milliarden bis hin zu 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr reichen. Die Größe des Marktvolumens hängt von der Perspektive ab, ob man die Membranen als Komponente betrachtet oder den Anlagenbau mit einbezieht, was dann entsprechend zu einem größeren Marktvolumen führt. Aber ich denke es ist unstrittig, dass wir in einem sehr großen Markt operieren. Dieser wächst auch stärker als die Wasseraufbereitung insgesamt.

Die Wachstumsraten für die Filtertechnik liegen irgendwo im Bereich zwischen 8 bis 10 Prozent im Jahr. Dort sind wir positioniert und vor diesem Hintergrund haben wir uns mit unserer Holfasermembrantechnologie in einem Teilbereich positioniert, der sehr stark von Innovationen geprägt ist. Wir sehen hier viel Potential. Beispielsweise mit unserer Nanofiltrationsmembran, die mit einer minimalen Porengröße im Nanofilterbereich daherkommt. Unser Graphenoxidmembran genauso, diese ist meiner Kenntnis nach, die einzige Membran auf dem Markt, die mit diesem Wirkungsprinzip bereits erhältlich ist. So haben wir uns in einem Teilsegment des Marktes positioniert, wo auch viele größere multinationale Unternehmen nach kleinen Unternehmen schauen, auch als Akquisitionskandidaten, die Innovation bringen können.

Was treibt Ihr Geschäft aktuell an?

Andreas Kröll: Das Geschäft von De.mem wird von zwei Themen angetrieben. Das ist zunächst unsere Technologie, also unsere Membrantechnik. Unser Thema ist hier die Graphenoxid-Membran, wo wir größeres Wachstum in den kommenden Jahren erwarten. Dies ist eine neu entwickelte Membran, wo wir Graphenoxid-Nanopartikel in eine bestehende Polymerstruktur einbauen. Dies führt dazu, dass die Membran mehr Wasser filtern kann, also bis zu 40 Prozent mehr Kapazität hat. Wir sind mit der Membran im Augenblick in den letzten Zügen der Zulassung in den USA für die Nutzung als Trinkwasserfiltration. Wir erwarten dies irgendwann im Laufe des aktuellen Jahres, gegen Mitte des aktuellen Kalenderjahres. Sobald diese Zulassung gegeben ist, haben wir eine Partnerschaft bereitstehen mit einer kanadischen Firma, die mit uns gemeinsam dieses Produkt zunächst in den amerikanischen Markt für die Trinkwasserfiltration im Haushaltsbereich einführen will. Auch dies ist wieder ein riesiger Markt. Hier versprechen wir uns erhebliches Wachstum und Potential.