Im Bergbau gibt es international eine klare Arbeitsteilung. Die großen, produzierenden Konzerne wie BHP, Rio Tinto oder Anglo American sorgen für den Nachschub an Kupfer, Eisenerz oder Zink und liefern somit den Treibstoff für die Weltwirtschaft. Sie betreiben oft Minen, die eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten haben und große Mengen an Metallen pro Jahr liefern können. Dafür sind dann aber auch Investitionen in Milliardenhöhe nötig.

Der Blick auf die Größe der Konzerne zeigt, dass sich dieses Geschäft lohnt. Die drei genannten Unternehmen kommen auf einen Börsenwert von kumuliert rund 220 Milliarden Euro und stehen als zuverlässige Dividendenzahler bei Fondsmanagern und ausschüttungsorientierten Privatanlegern hoch im Kurs.

Allerdings gehen diese Konzerne kaum noch hohe Risiken bei der Entdeckung neuer Vorkommen ein. Meist betreiben sie Exploration in der Nähe ihrer bestehenden Minen. Das Risiko ist gering, der Aufwand niedrig. Denn es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Mineralisierung von Metallen nicht am Rande einer Ressource oder an einer Grundstücksgrenze abrupt endet. Diese Brownfield-Exploration ermöglicht in der Regel die Verlängerung der Betriebsdauer einer Mine.

Für das risikoreiche Geschäft sind im Bergbau andere, kleinere Unternehmen zuständig. Die Explorer entdecken neue Vorkommen und entwickeln diese über Jahre, manchmal Jahrzehnte weiter, bis das Projekt entweder an einen großen Konzern verkauft wird – oder man geht selbst in Produktion.

Vergleichbar sind diese Explorer am ehesten noch mit Biotechnologiefirmen oder Tech-Startups. Ähnlich niedrig ist auch die Erfolgswahrscheinlichkeit. So schaffen es nur die wenigsten dieser Unternehmen in den Status eines Developers zu bekommen. Das bedeutet, dass man das größte Risiko hinter sich gebracht hat und schon eine ökonomisch abbaubare Ressource besitzt. In diesem Stadium geht es meist „nur“ noch darum, den Bau einer Mine zu finanzieren oder das Projekt an einen der milliardenschweren Konzerne zu verkaufen.