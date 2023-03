Sai Life Sciences richtet GMP-Kilolabor in Alderley Park, Manchester, Vereinigtes Königreich, ein

Manchester, England und Hyderabad, Indien, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - Sai

Life Sciences, ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CRO-CDMO) (https://www.sailife.com/?utm_source=pr&utm_me

dium=web&utm_campaign=manchester-kilolab) , gab heute die Einrichtung eines

GMP-Kilolabors in seiner Anlage in Alderley Park, Manchester, Vereinigtes

Königreich, bekannt. Das neue GMP-Kilolabor wird Sai Life Sciences in die Lage

versetzen, Wirkstoffe und Zwischenprodukte in Mengen von Gramm bis Kilogramm

anzubieten, um die klinischen Anforderungen der Kunden schneller zu erfüllen.



Bei der Bekanntgabe sagte Sauri Gudlavalleti , COO von Sai Life Sciences: "Das

neue Labor, das näher an unseren Kunden liegt, wurde mit umfassenden

cGMP-Kontrollen und einer erstklassigen Infrastruktur ausgestattet. Die Anlage

wird in Kombination mit unserem Fachwissen in den Bereichen Routenscouting,

Prozesschemie und Scale-up unseren Partnern helfen, die Entdeckung und

Entwicklung von Arzneimitteln zu beschleunigen und die Zeit bis zur ersten

klinischen Prüfung am Menschen zu verkürzen."