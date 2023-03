Der diplomierte Bankkaufmann Ottmar Bloching (57), bringt drei Jahrzehnte breitgefächerte Expertise in der Finanz- und Payment-Industrie mit: Seit 2015 gehört er der DSV-Gruppe als Mitglied der Geschäftsführung an und verantwortet dort ganzheitlich alle Payment-relevanten Themen. In dieser Funktion war Ottmar Bloching einer der maßgeblichen Treiber für die Transformation der PAYONE-Vorgängergesellschaften B+S Card Service und BS PAYONE zur heutigen PAYONE GmbH - einem der führenden Zahlungsdienstleister in Deutschland und Österreich und gemeinsames Joint Venture der DSV-Gruppe und der französischen Worldline Group.

Vor seiner Karriere als Geschäftsführungsmitglied der DSV-Gruppe durchlief Ottmar Bloching verschiedene von Payment- und Kartenstrategie geprägte Stationen bei der Citicorp Kartenservice, der Commerzbank, der Credit Suisse und dem Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Er wechselte 2007 als General Manager Germany zu Visa Europe und stieg dort 2014 zum Regional Managing Director Central Europe auf.

In seiner neuen Aufgabe wird Ottmar Bloching die bisherige Strategie des Joint Ventures weiterverfolgen und entwickeln: Ein Fokus wird auf der Intensivierung der Kundenbetreuung im Segment der kleinen und mittelgroßen Unternehmen liegen. Hier gilt es die Erwartungen und Anforderungen der traditionell deutschlandweit lokal verwurzelten Sparkassen einzusteuern, die von PAYONE unter der Marke "S-Händlerservice" betreut werden. Dies beinhaltet unter anderem den Ausbau und die Unterstützung des Direktvertriebs sowie die weitere Anpassung des Dienstleistungs- und Serviceportfolios an regionale Bedürfnisse, um Neukundengewinnung und gemeinsames Wachstum mit den Sparkassen-Instituten auch zukünftig sicherzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt wird die abschließende Konsolidierung der unterschiedlichen technischen Plattformen sowie der weitere Ausbau der IT-Infrastruktur und die vollumfängliche digitale Transformation über alle Geschäftsbereiche POS & E-Commerce von PAYONE hinweg sein, um auch auf weite Sicht Kundenzentriertheit, Innovationskraft und nachhaltige Profitabilität zu gewährleisten.



Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe und Mitglied des Board of Directors Worldline, fasst zusammen : "Mit Ottmar Bloching haben wir einen ausgewiesenen Payment-Experten für diese wichtige Position gewinnen können, der auch mit den Marktherausforderungen der Sparkassen-Finanzgruppe im Bereich von digitalen Payment-Angeboten bestens vertraut ist. Er hat sehr früh erkannt, dass es für die Vorgängerinstitution der heutigen PAYONE, der damalig noch hundertprozentigen Sparkassentochter B+S Card Service GmbH, bei fortlaufender internationaler Konsolidierung einen globalen und starken Partner braucht, um auch in Zukunft Wachstum und Internationalisierung zu garantieren. Dies ist - auch dank seines unermüdlichen Engagements - vollumfänglich gelungen: 2017 haben wir die Suche nach einem geeigneten Investor aufgenommen und ihn in der Ingenico Group gefunden. Mit der Übernahme der Ingenico Group durch Worldline im Oktober 2020 wurde PAYONE als eigenständiges Joint Venture Teil eines noch größeren globalen Universums, das gerade in der Betreuung von Großkunden und im Bereich Financial Services und der Datenverarbeitung über einen sehr hohen Standard verfügt. Davon profitieren PAYONE sowie die Kunden - und dazu gehören natürlich auch die Sparkassen - langfristig. Wir freuen uns sehr, uns zukünftig von Ottmar Bloching als neuem CEO von PAYONE in der Worldline-Gruppe repräsentiert zu sehen und unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen!"



Gilles Grapinet , Chairman of the Board und CEO Worldline, kommentiert: "PAYONE und die damit einhergehende strategische Partnerschaft mit den deutschen Sparkassen, eine der führenden europäischen Kreditinstitutsgruppen, ist innerhalb der Worldline-Gruppe das größte und bedeutendste Joint Venture. PAYONE hat Vorbildfunktion sowie eine immense und sehr positive Wirkung auf unsere gesamte Organisation: Sie war in den vergangenen Monaten Blaupause für weitere Zusammenschlüsse und damit einhergehende Gründungen von Bankenpartnerschaften in Australien, Griechenland und Italien. Umso wichtiger ist es für uns, an der Spitze dieses wichtigen Players einen langjährig geschätzten und erfahrenen Kollegen zu wissen, der die Kontinuität der erfolgreichen Geschäftstätigkeit gewährleistet, gleichzeitig aber auch die Unterstützung von Wachstumsstrategien innerhalb der Worldline-Gruppe vorantreiben und unsere erklärte Ambition zur Transformation in ein globales Paytech mitgestalten wird. Im Namen der Worldline-Familie heiße ich Ottmar in dieser sehr wichtigen Position in unserer Gruppe herzlich willkommen und wünsche ihm viel Erfolg bei der Weiterentwicklung von PAYONE zum Nutzen der Kunden, der Mitarbeiter und für den gemeinsamen Erfolg unserer strategischen Partnerschaft mit der DSV-Gruppe."

Niklaus Santschi, scheidender CEO PAYONE und Global Head Merchant Services sowie Mitglied des Executive Committee Worldline , ergänzt: "Ich kann die Entscheidung unserer Shareholder zur Wahl von Ottmar Bloching als meinen Nachfolger nur begrüßen. Mein Mandat vor sechs Jahren als CEO der damaligen BS Card Service - für das er maßgeblich mitverantwortlich war - beinhaltete, das Unternehmen zu mobilisieren, die vormalige PAYONE in Kiel mit der B+S Card Service zu fusionieren, um die Verschmelzung von stationärem und E-Commerce-Geschäft zu gewährleisten und in einen Investorenprozess zu führen, der am Ende in drei Mergern mündete. Ottmar Bloching ist die richtige Person zur richtigen Zeit: Er kennt von Anfang an beide Seiten des Tisches, hat die Transformationen zur aktuellen PAYONE aus nächster Nähe vorangetrieben und miterlebt und weiß um die Interessen der Sparkassen genauso wie die von Worldline. Ich bin sicher, dass er die Arbeit der vergangenen Jahre, PAYONE als einen bedeutenden Zahlungsdienstleister in Deutschland und Österreich zu verankern, im Sinne der Shareholder weiterführen und durch eigene Handschrift prägen wird. Die Zeichen dafür stehen gut: Trotz herausfordernden makroökonomischen Umfelds wird er das Momentum nutzen, um im größten europäischen und weiterwachsenden Markt Innovation für unsere Kunden zu schaffen, Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und Synergien im Sinne beider Gesellschafter zu heben. Von daher freue ich mich sehr, den Staffelstab zu übergeben sowie auf die gemeinsame weitere Zusammenarbeit im Rahmen der Zugehörigkeit von PAYONE als Teil des Merchant Service-Geschäftsbereichs von Worldline."



Personell unveränderte Zusammensetzung der weiteren Geschäftsführungsmitglieder

Die Geschäftsführung, die gemeinsam von Worldline und der DSV-Gruppe bestellt wurde, bleibt unter der Leitung von Ottmar Bloching in personell unveränderter Zusammensetzung bestehen: Ottmar Bloching wird von Frank Hartmann, CFO, Björn Hoffmeyer, CCO, und Roland Schaar, CTOO, in der Leitung des Unternehmens unterstützt.



Dr. Michael Stollarz übernimmt den Vorsitz des PAYONE-Aufsichtsrats

Die Funktion des PAYONE-Aufsichtsratsvorsitzenden, die Ottmar Bloching im Zuge seiner Ernennung abgibt, wird bis auf Weiteres von Dr. Michael Stollarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSV-Gruppe , übernommen.

Über PAYONE



PAYONE ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, mobil oder online - PAYONE hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full Service-Zahlungsdienstleister sorgt PAYONE für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. PAYONE entwickelt individuelle Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen nach höchsten Sicherheitsstandards.



Die zukunftsweisenden Omnichannel-Konzepte aus dem Hause PAYONE helfen Händlern dabei, ihren Kunden kanalübergreifende Einkaufserlebnisse zu bieten. Dabei verfolgt PAYONE das Ziel, integriertes Payment über alle Touchpoints hinweg zu ermöglichen. PAYONE verarbeitet für 277.000 Kunden 5,4 Milliarden Transaktionen pro Jahr. Darüber hinaus hält das Unternehmen mit seinen rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten zahlreiche Mehrwert-Services bereit, die weit über das klassische Payment-Geschäft hinausgehen. PAYONE ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Worldline und der DSV-Gruppe. PAYONE arbeitet europaweit für namhafte globale Marken ebenso wie für kleine und mittelgroße Unternehmen. Dazu zählen beispielsweise die Deutsche Bahn, Rossmann, PUMA, home24 und Sansibar. http://www.payone.com

Über Worldline



Worldline [Euronext: WLN] ist ein globaler Marktführer im Zahlungsverkehr und der Technologiepartner der Wahl für Händler, Banken und Acquirer. Mit über 18'000 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern bietet Worldline nachhaltige, vertrauenswürdige und sichere Lösungen und unterstützt damit seine Kunden aus aller Welt in ihrem Wachstum. Zu den von Worldline angebotenen Dienstleistungen zählen das nationale und internationale Commercial Acquiring sowohl für den stationären Handel als auch im Online-Geschäft, die hochsichere Abwicklung von Zahlungstransaktionen sowie vielfältige digitale Dienstleistungen. Im Jahr 2022 erzielte Worldline einen Umsatz von knapp 4.4 Milliarden Euro. worldline.com

Corporate purpose



Worldline entwickelt und betreibt führende digitale Zahlungs- und Transaktionslösungen, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen und das Vertrauen und die Sicherheit in unserer Gesellschaft stärken. Worldline Lösungen sind umweltfreundlich, allgemein zugänglich und unterstützen den sozialen Wandel.



Über die DSV-Gruppe



Die DSV-Gruppe ist der zentrale Dienstleister und Anbieter ganzheitlicher Lösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich der Finanzdienstleistungen. Sie erwirtschaftet einen Konzernumsatz von rund 630 Millionen Euro (2021). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart ist bundesweit präsent und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeitende. Vier fachlich spezialisierte Kompetenzmarken prägen den Auftritt der DSV-Gruppe Richtung Markt: S-Communication Services, S-Management Services, S-Payment und S-Public Services.



