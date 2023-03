SINGAPUR / ACCESSWIRE / 16. März 2023 / EveLab Insight, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-basierten Hautanalyse, freut sich, die jüngste Produktinnovation seines 3D-Hautanalysesystems vorzustellen: Glow Detection. Seit Jahrzehnten sind die Konsumenten auf der Suche nach dem perfekten Produkt für eine „strahlende“ Haut. Über die Zusammenarbeit mit Dutzenden von branchenführenden Marken wie Shiseido und Dior hat EveLab Insight eine wissenschaftliche und wiederholbare Methode entwickelt, die Markenunternehmen dabei unterstützt, ihren Kunden zu gesunder und strahlender Haut zu verhelfen.

KI-basiertes Hautanalysesystem

Das professionelle Hautanalysegerät von EveLab Insight ermöglicht Schönheitsfirmen tiefgehende Einblicke in die Hautpflege.

Auf Basis jahrelanger Hautforschung nutzt EveLab Insight eine moderne Bildgebungstechnologie und parallel polarisiertes Licht, um Hautprobleme sowohl an der Oberfläche als auch in den tieferen Schichten der Haut genau zu erkennen. Dank fortschrittlichem Algorithmus-Training und Deep Learning kann das professionelle Hautanalysegerät von EveLab Insight die wesentlichen Dimensionen ermitteln und analysieren, die zu einer strahlenden Haut beitragen: Fettigkeit, Hautstruktur und Ebenmäßigkeit des Teints. Auf der Grundlage dieser Informationen sind Markenunternehmen in der Lage, vertrauensvoll typgerechte Hautpflegelösungen zu empfehlen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen abgestimmt sind.

Das Hautanalysesystem von EveLab Insight bietet mehr als nur ein Tool für die Basisanalyse. Mit seinen Einblicken in die Hautpflege unterstützt es alle Bereiche eines Unternehmens, von der Forschung und Entwicklung über das Marketing bis hin zu den Markenbotschaftern. F&E-Teams können die von EveLab Insight generierten Hautpflegeerkenntnisse nutzen, um Produkte zu entwickeln, die den Marktanforderungen entsprechen, und Marketingabteilungen können dank der adaptierbaren Benutzeroberfläche (UI) die wichtigsten Produktmerkmale hervorheben. Vor allem aber können Markenbotschafter das KI-basierte Hautanalysetool nutzen, um die Kundenerfahrung zu optimieren und Vertrauen zwischen den Konsumenten und der Marke aufzubauen.