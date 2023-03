SK Chemicals steigt in den 7,6-Milliarden-Dollar-Recycling-PET-Markt ein und strebt eine führende Position an

Die Übernahme der Vermögenswerte von Shuye durch SK Chemicals umfasst eine Anlage zur Depolymerisation, in der Kunststoffabfälle chemisch zersetzt werden, um recyceltes BHET herzustellen sowie eine CR-PET-Produktionsanlage, die das hier produzierte r-BHET zur erneuten Herstellung von PET verwendet, das separat verkauft werden kann. Damit hat sich SK Chemicals die weltweit ersten kommerziell verfügbaren chemisch recycelten Polyester-Rohstoffe und Produktionsanlagen gesichert, die separat verkauft werden können.

Durch die Übernahme der Vermögenswerte von Shuye hat SK Chemicals eine kommerzielle Produktionsanlage für chemisch recyceltes BHET und Produkte gekauft, welche die Depolymerisationstechnologie rund 1 bis 2 Jahre vor anderen inländischen Unternehmen einsetzt. Durch die Herstellung von recycelten Kunststoffrohstoffen wie PET-Abfällen in China, wo ein reichliches Angebot vorhanden ist, wird SK Chemicals voraussichtlich einen hohen Grad an preislicher Wettbewerbsfähigkeit erlangen.

Durch diese Investition hat SK Chemicals eine Wertschöpfungskette aus recyceltem Kunststoff abgeschlossen, die chemisch recyceltes BHET, PET und Copolyester (CR-Copolyester) umfasst, was die Nachhaltigkeit des Kerngeschäfts, Copolyester, sicherstellt und den Grundstein für neues Wachstum legt.

Die Strategie von SK Chemicals besteht darin, chemisch recyceltes PET an den inländischen und ausländische Lebensmittel- und Getränkeflaschenmarkt sowie an den Markt für Lebensmittelverpackungsfolien zu liefern. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Eintritt in Märkte mit hoher Wertschöpfung wie etwa industrielle Spezialfasern, in denen die Verwendung von physisch recyceltem PET schwierig ist und die Führung in diesem globalen Markt von 7,6 Milliarden Dollar anzustreben. Das Unternehmen plant auch, das chemisch recycelte BHET als eigenständiges Produkt an Polyesterhersteller zu verkaufen, die recycelte Produkte herstellen möchten!

