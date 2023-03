Futurecraft Ventures investiert in Paytech-Startup Monerchy

Das in London ansässige Venture Capital-Unternehmen Futurecraft Ventures hat in dieser Woche seine neueste Investition angekündigt. Die VC-Firma hat in die letzte Seed-Runde von Monerchy UAB investiert, einem europäischen Paytech- und Datenanalyse-Softwareunternehmen mit Sitz in Litauen. Das Startup zielt darauf ab, insgesamt 2 Millionen US-Dollar in dieser laufenden Seed-Runde aufzubringen.

Monerchy bietet eine p2p Open-Banking-Zahlungslösung für Unternehmen, die eine Alternative zur Zahlung per Karte darstellt und Unternehmen ermöglicht, Zahlungen von Kunden über QR-Codes oder direkte Banküberweisungen zu erhalten. Durch die Nutzung seiner mobilen App können Unternehmen eine einfache und Echtzeit-Alternative zu Kartenzahlungen bieten. Durch die Lösung können Händler auch wertvolle Daten über ihre Kunden erhalten, die es ihnen ermöglichen, personalisierte Dienstleistungen anzubieten.

Monerchy ist die sechste Investition in das wachsende Portfolio von Futurecraft Ventures. Der auf Krypto und Fintech ausgerichtete VC-Fonds hat in den letzten 12 Monaten über 70 Millionen US-Dollar investiert. Das Portfolio umfasst die Krypto-Management- und Analyse-Lösung Unspent sowie das beliebte Fintech-Startup Exfor.

Das Unternehmen hat auch kürzlich in Trillion investiert, eine AR-basierte Fashion-Tech-Lösung, die es Benutzern ermöglicht, Schmuck virtuell anzuprobieren, bevor sie ihn kaufen. Ihre bemerkenswerteste Investition war in Haqqex und Islamic Coin, ein auf islamischen Ethikprinzipien basierendes Ökosystem und eine Scharia-konforme Kryptowährung, das während des privaten Verkaufs insgesamt rekordverdächtige 200 Millionen US-Dollar an Investitionen gesichert hat.

Futurecraft Ventures zielt darauf ab, den bereits wachsenden Fintech- und digitalen Vermögenswerte-Markt im Nahen Osten und in Europa zu stärken. Europa macht 17% der globalen kumulativen Bewertung der Fintech-Branche aus. Nach Prognosen wird das Startup einen 10%igen Anteil am europäischen Fintech-Markt erreichen. Durch die Investition in Monerchy kann das VC-Unternehmen seine wirtschaftliche Position in dieser boomenden Branche erhöhen.

"Monerchy passt perfekt in unser Portfolio und bietet revolutionäre Finanzinstrumente zur richtigen Zeit und am richtigen Ort", sagt Kashan Rafique, Partner bei Futurecraft Ventures.

Der Gründer von Monerchy, Anton Axentiuc, fügt hinzu: "Wir sind begeistert, bei Futurecraft das gefunden zu haben, wonach wir gesucht haben: intelligentes Geld, das uns nicht nur finanzielle Möglichkeiten bietet, sondern auch das Netzwerk, um unser Geschäft in Europa und auf Schwellenmärkten auszubauen."

Die globale Präsenz von Futurecraft und seine einzigartigen Branchenkontakte bieten Portfolio-Unternehmen einen direkten Wettbewerbsvorteil und sorgen für einen schnelleren Weg aus dem "Death Valley" sowie aufregende Exit-Möglichkeiten für Co-Investoren.

Das VC-Hub plant, im Jahr 2023 Investitions- und Growth-Hacking-Möglichkeiten zu erweitern und seine Geheimformel ausgewählten Partnern auf der ganzen Welt anzubieten.