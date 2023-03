Der Goldpreis setzt angesichts der Turbulenzen im Bankensektor den rasanten Anstieg der letzten Tage fort. Nicht viele Explorationsgesellschaften allerdings können bereits von der Rückkehr des Sicheren Hafens Gold profitieren. Die kanadische Element79 Gold (CSE ELEM / FWB 7YS) allerdings konnte sich gestern zumindest dem allgemeinen Abwärtstrend der Märkte entziehen. Was auch daran liegen dürfte, dass die Gesellschaft mit der ehemals produzierenden Gold- und Silbermine Lucero den nächsten Schritt in Richtung Produktionsaufnahme macht.

Wie Element79 nämlich mitteilt, hat man sich entschieden, die Experten von SLM Mining Services zu engagieren, um die Arbeiten bis zum Beginn der Erzförderung auf der ehemals produzierenden, hochgradigen Gold- und Silbermine Lucero durchzuführen. SLM, ein Anbieter, technischer Bergbaudienstleistungen mit umfassender Erfahrung in Peru und den Anden, wird dabei mit dem operativen Team von Element79 zusammenarbeiten. Die Dauer der Kooperation ist auf drei Jahre ausgelegt.

SLM bietet verschiedenste Dienstleistungen für die Leitung und Entwicklung von Bergbauprojekten an. Man hat sich der Entwicklung und dem Management von Bergbauprojekten von der Frühphase an verschrieben. Dazu gehören unter anderem Aktivitäten wie die Identifizierung von Zielen, geologische Exploration, wirtschaftliche Bewertung, integrales Management, Landvereinbarungen mit lokalen Eigentümern und der Umgang mit behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten. Das Team von SLM verfügt über langjährige Erfahrung in der Entdeckung, Erschließung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in der gesamten Andenregion.

Die Vereinbarung zwischen Element79 und SLM sieht nun im Detail vor, dass die Experten einen Projektleiter für Lucero stellen und ein Büro in Lima einrichten, das sich um Verwaltungsangelegenheiten, inländische Steuerangelegenheiten, Projektlogistik, Beschaffung und den täglichen Betrieb kümmert. Enthalten ist auch, dass SML in den kommenden sechs Monaten Mitarbeiter auf das Projekt schickt und dort Explorationsarbeiten vornimmt. Zudem wird SML für die Beziehungen zu den lokalen Interessenvertretern im Distrikt Chachas in der Region um das Lucero-Projekt verantwortlich sein und alle Arbeiten durchführen, die für die Erteilung der Soziallizenz für die Aufnahme des Betriebs erforderlich sind.

Die Übereinkunft mit SLM ist laut CEO James Tworek ein wichtiges Puzzleteil des Plans, die Lucero-Mine zurück in Produktion zu bringen. Die bereits erfolgten und noch folgenden Aktivitäten von SLM auf dem Lucero-Projekt sowie das Management der Beziehungen der Interessenvertreter aus dem Chachas-Distrikt – gemeinsam mit dem Element79-Team – werde eine große Hilfe dabei sein, Lucero in Richtung Cashflow voranzubringen. Der Element79-CEO stellte zudem in Aussicht, dass das Unternehmen in Kürze seine Entwicklungspläne für das Projekt vorstellen wird.

