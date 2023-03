Wirtschaft Dax auf zaghaftem Erholungskurs - Credit Suisse weiter im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstagmorgen erneut einen zaghaften Erholungsversuch gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 14.890 Punkten berechnet, das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.