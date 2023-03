NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 13 Euro angehoben. Die Aussichten für das Wachstum aus der Energiewende bis 2027 überstrahlten die Belastung durch steigende Zinsen, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht noch deutlichen Spielraum für den Marktkonsens und lobt obendrein die starke Bilanz./ag/tih

