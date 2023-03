Dieser siebentägige Messetermin ist eine nachhaltige, bewährte und fortschrittliche Ressource für Importeure, Großhändler, Einzelhandelsketten und Design-Profis. Die JINHAN-MESSE bringt die gesamte Heim- und Geschenkartikelindustrie in China zusammen. Der beste Weg, die Vorteile der JINHAN-MESSE zu erleben, ist, dort zu sein. Holen Sie sich noch heute den kostenlosen Ausweis und beginnen Sie mit der Planung Ihres Besuchs. https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47

Neben den Buyer Lounges und Erfrischungszonen bietet die JINHAN-MESSE eine Reihe von Dienstleistungen an, wie z. B. Hotelübernachtungen, Shuttlebusse, hochwertige Mahlzeiten, usw., die den Einkäufern ein wirklich komfortables Erlebnis ermöglichen.

GUANGZHOU, China, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Die JINHAN-MESSE, Chinas führende Messe für Heim- und Geschenkartikel, geht vom 21. bis 27. April in Guangzhou in ihre 47 . Runde. 900 Hersteller aus China werden auf der Messe ihre Bestseller und neuen Kollektionen vorstellen.

Die 47. JINHAN-MESSE findet vom 21. bis 27. April in Guangzhou statt

